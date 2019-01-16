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Середа, 16 січня 2019 17:09

Запоріжжя. Аудитори знайшли порушень на 62 млн грн

Запоріжжя. Аудитори знайшли порушень на 62 млн грн

У 2018 році фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за 2018 рік забезпечили усунення порушень, оцінених в 62,3 млн грн

За результатами заходів, які вжили аудитори, керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 75 управлінських рішень. За підсумками державних фінансових аудитів враховано 98 пропозицій, пише прес-служба установи.

Також правоохоронним органам передано матеріали 27 заходів державного фінансового контролю, за результатами яких розпочато 9 досудових розслідувань та вручено 7 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

У повідомленні також йдеться, що до підприємств, установ та організацій під час ревізій, в яких виявлені порушення, у 38 випадках застосовано заходи впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення та зменшення бюджетних асигнувань, прийнято 3 вимоги про повернення використаних не за цільовим призначенням суми субвенції та коштів, наданих одержувачу бюджетних коштів.

За допущені порушення 77 осіб притягнуто до адміністративної та 4 – до матеріальної відповідальності.

Для запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, до ДСФМУ надіслано відомості про фіноперації на 228 млн грн.

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Рубрика: Новини
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