Вже роздержавлено більшу частину з 760 некомерційних засобів масової інформації. Лідер — Кіровоградщина

До Зведеного переліку об’єктів реформування внесено 760 державних і комунальних друкованих ЗМІ (662-комунальних, 98 — державних). 72 видання наразі не виходять.

Держкомтелерадіо оприлюднив результати моніторингу процесу реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. Статистика щодо реформованих друкованих медіа змінюється щодня.

Станом на 28 грудня 2018 року реформовано 425 друкованих ЗМІ та редакцій, а саме: 402 — комунальних (що складає понад 60% від загальної кількості видань, що реально виходять), 23 — державних (що складає понад 25% від загальної кількості видань, що реально виходять).

Лідерами процесу реформування є Кіровоградська область, де з 28 друкованих ЗМІ та редакцій реформовано 25, Житомирська (з 28 — 24), Хмельницька (з 27 — 23), Миколаївська (з 26 – 22), Полтавська (з 31 — 26), Тернопільська (з 21 – 16) області.

Аутсайдерами процесу реформування є Київська, Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Закарпатська області та місто Київ. Зокрема, у Києві, за даними моніторингу, не реформовано жодного з 4 комунальних ЗМІ, а в Закарпатській області, з 31 видання реформовано 3.

Нагадаємо, що 1 січня 2016 року набув чинності Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», що став одним з кроків виконання Україною Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Мета закону – обмеження впливу держави на ЗМІ, інтеграція вітчизняного медіа сегменту до світового інформаційного простору; створення рівних умов діяльності засобів масової інформації різних форм власності; підвищення конкурентоспроможності друкованих ЗМІ.

Наразі завершується трирічний період реформування державних і комунальних ЗМІ, встановлений законом. Держкомтелерадіо систематично здійснює моніторинг процесу реформування друкованих ЗМІ та редакцій з метою забезпечення їх функціонування, збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості.