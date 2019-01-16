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Середа, 16 січня 2019 16:10

Кабінет Міністрів затвердив перелік об’єктів великої приватизації

Кабінет Міністрів затвердив перелік об’єктів великої приватизації

Віталій Трубаров оприлюднив список підприємств, які підлягають великій приватизації

"Перелік об’єктів великої приватизації затверджено. Щойно Кабінет Міністрів прийняв відповідне рішення" - написав в. о. голови Фонду Віталій Трубаров у Facebook.

У цей список потрапили такі підприємства, як: ВАТ “Тернопільобленерго”, ПАТ “Центренерго”, ПАТ “Запоріжжяобленерго”, Акціонерна компанія “Харківобленерго”, АТ “Миколаївобленерго”, ПАТ “Хмельницькобленерго”, Об’єднана гірничо-хімічна компанія, Вугільна компанія «Краснолиманська», ПАТ “Азовмаш”, Державне підприємство “Завод “Електроважмаш”, ПАТ “Сумихімпром”, “Одеський припортовий завод”, ВАТ “Оріана”, ПрАТ “Президент-Готель”, Державне публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Украгролізинг”, Фармацевтична компанія “Індар”.

Він також зазначив, що через рішення суду існує блокування приватизації шести підприємств з переліку, не дивлячись на те, що ФДМУ додав їх до переліку ще минулого року. Це Одеський припортовий завод, Вугільна компанія «Краснолиманська», Завод «Електроважмаш», «Індар», Об’єднана гірничо-хімічна компанія.

Трубаров додав, що вже відбувається підготовка до приватизації ПрАТ “Президент Готель”.

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Рубрика: Новини
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