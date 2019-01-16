Кабінет Міністрів затвердив перелік об’єктів великої приватизації

"Перелік об’єктів великої приватизації затверджено. Щойно Кабінет Міністрів прийняв відповідне рішення" - написав в. о. голови Фонду Віталій Трубаров у Facebook.

У цей список потрапили такі підприємства, як: ВАТ “Тернопільобленерго”, ПАТ “Центренерго”, ПАТ “Запоріжжяобленерго”, Акціонерна компанія “Харківобленерго”, АТ “Миколаївобленерго”, ПАТ “Хмельницькобленерго”, Об’єднана гірничо-хімічна компанія, Вугільна компанія «Краснолиманська», ПАТ “Азовмаш”, Державне підприємство “Завод “Електроважмаш”, ПАТ “Сумихімпром”, “Одеський припортовий завод”, ВАТ “Оріана”, ПрАТ “Президент-Готель”, Державне публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Украгролізинг”, Фармацевтична компанія “Індар”.

Він також зазначив, що через рішення суду існує блокування приватизації шести підприємств з переліку, не дивлячись на те, що ФДМУ додав їх до переліку ще минулого року. Це Одеський припортовий завод, Вугільна компанія «Краснолиманська», Завод «Електроважмаш», «Індар», Об’єднана гірничо-хімічна компанія.

Трубаров додав, що вже відбувається підготовка до приватизації ПрАТ “Президент Готель”.