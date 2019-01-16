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Середа, 16 січня 2019 10:00

Finstream прийняв рішення інвестувати в Promprylad.Renovation

Finstream прийняв рішення інвестувати в Promprylad.Renovation

 

Даний проект планують втілити за подобою до Urban Space 100. Зазначена угода може говорити про прибутковість цього проекту 

Finstream прийняв рішення інвестувати в  Promprylad.Renovation — сьогодні узгодили фінансування проекту на суму понад 300 тис дол.

Компанії FGK financial group, Каштан 2000 та  Finstream завжди були соціально орієнтованими. тому серед інших, ми вкладаємо в проекти ветеранів як Pizza VeteranoI'MREADY, Veteranoprom та інші. І, слава Богу, є ентузіасти, які займаються такими важливими справами. 

Вірю в те, що проекти, які поєднують в собі соціальну складову та якісну бізнес-модель, здатні створити ще більш потужні фінансові потоки — і Промрилад саме такий. З перших годин знайомства з ним і його автором та ідеологом Yuriy Fylyuk в мене виникло бажання взяти участь в проекті. Багато хто знає суттєві (якщо не сказати — жорсткі) вимоги Finstream до інвестицій, адже ми завжди несемо повну відповідальність. Промприлад не став винятком: ми провели ретельний аналіз й повну препарацію бізнесу, і я можу з повною впевненістю заявити, що Промприлад. Реновація не тільки соціально значимий проект, а й впевнений бізнес, що генеруватиме прибуток, інвестиції в який є високорентабельними, забезпеченими та надійними. 

Саме тому ми прийняли таке рішення — інвестувати в проект сьогодні. Вже готуємо перший транш об'ємом 100 тис доларів США з подальшим залученням ще 200 тис. Ми також готові виступити гарантом для інших зацікавлених інвесторів та запрошуємо всіх бажаючих стати частиною перспективного інвестиційно привабливого бізнесу й отримувати пасивний дохід. Звертайтеся в особисті повідомлення до мене — поки така можливість ще є! 

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Рубрика: Новини
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