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Середа, 16 січня 2019 11:23

Віктор Галасюк: Новий меморандум з МВФ — це "план заморозки" економіки України.

Віктор Галасюк: Новий меморандум з МВФ — це &quot;план заморозки&quot; економіки України.

Народний депутат та економіст Віктор Галасюк розповів про мінуси нової угоди з МВФ

Новий меморандум України з Міжнародним валютним фондом фактично є планом щодо заморозки української економіки.

Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook економіст, народний депутат, глава комітету ВР з питань промислової політики, заступник голови Радикальної партії Віктор Галасюк.

Він розповів, що уважно вивчив всі 111 сторінок свіжого звіту МВФ по Україні.

"Це фактично Пакт про зовнішнє управління українською економікою. Чіткий план того, як не дати Україні фінансово впасти і не дати шансу економічно піднятись", — стверджує нардеп.

Він зауважує, що за планом МВФ, заради досягнення інфляції 5% після 2020 в Україні проводитиметься "жорстка монетарна політика (дорогі кредити) і стримування внутрішнього попиту (низькі доходи)".

За його словами, в документі зазначається, що за ці роки рівень зростання економіки України не дозволить наздогнати сусідні країни за рівнем життя. Крім того, "ВВП на душу населення в Україні залишиться одним з найнижчих в Європі".

Також в МВФ припускають, що на фоні 3% росту ВВП, в Україні до 2023 року з 12 до 16 млрд доларів зросте торговельний дефіцит.

"Прямі іноземні інвестиції в наступні 5 років залишаться на нинішньому мізерному рівні 1,7% ВВП – при таких показниках Україна буде інвестиційно дефіцитною, економічно слабкою і залежною від іноземних кредитів. І навіть трансфери заробітчан не врятують ситуацію — платіжний баланс залишиться "в червоній зоні", надалі девальвуючи гривню та знецінюючи доходи українців", — зауважив нардеп.

Він стверджує, що меморандум з МВФ – "по суті це план "заморозки" української економіки".

Також, за його словами, в додатках до меморандуму "влада обіцяє МВФ надати Нацбанку практично необмежені повноваження на фінансовому ринку і зобов’язати НБУ звітувати перед МВФ в щоденному режимі".

Також влада нібито "офіційно повідомляє МВФ, що готує законодавство про ринок с/г землі і навіть не приховує, що проводить відповідну цілеспрямовану інформаційну кампанію в ЗМІ".

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Рубрика: Новини
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