Журнал "Бізнес" провів бізнес-сніданок для експортерів і очільників державних експортних інституцій

Бізнес сніданок на тему “Експортний потенціал України” був присвячений пошуку механізмів кооперації, взаємодії бізнесу та держави для спільного просування експорту.

У заході 15 січня взяли участь представники відповідальних за експорт центральних органів виконавчої влади та українських компаній-експортерів.

На заході були присутні Ольга Печаєва (Лекхім), Максим Марущак (керівник напрямку прямих продажів Управління корпоративного бізнесу АТ “Укрексімбанк”), Олександр Громико (TM Saturn), Борис Соболєв, Ольга Трофімцева (заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції), Аліна Шишкіна( Директор Департаменту розвитку експорту Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Інеса Богуш (ТМ Три Медведі), Світлана Будяк (Фрівей Логістик), Михайло Макаренко (Axa Lantmannen), Вероніка Штурма (Енергопак), Сергій Сидорчук (АСК ІНГО Україна) тощо.

В якості приймаючої сторони виступили співінвестори «БІЗНЕС 100» Олексій Чуєв та Володимир Чеповий, керівник проекту “Український Бізнес Хаб" в країнах Арабського світу Святослав Дубина, координатор проекту "Український Бізнес Хаб" в країнах Арабського світу Ольга Мартинюк, та головний редактор журналу Володимир Полевий.

Предметом обговорення було валютне регулювання, функціонування митниці, інфраструктура, контрабанда, конкретні інструменти державної підтримки, які можуть бути ефективними з точки зору системного просування експорту (фінансування. Кредитування, страхування експортних операцій тощо). Державні службовці розповіли про стан створення Експортно-кредитного агентства.

Найбільш гострі дискусії точилися навколо міжвідомчих проблем, або питань, які потребують законодавчого врегулювання: корупції на митниці, інституційній неспроможності державної системи стандартизації, створенню індустріальних парків, механізмам кредитування покупців-нерезидентів (споживачів експорту).

Модерував захід головний редактор журналу БІЗНЕС – Володимир Полевий.

Деталі дискусії шукайте на сторінках нашого січневого випуску.