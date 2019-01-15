Складнощі українських експортерів в Китаї

Українській бізнес все більше цікавиться ринком Піднебесної, але їх успіхи залишають бажати кращого. Посольство України в КНР надало БІЗНЕСу оцінку проблем, з якими стикаються наші експортери в Китаї.

За інформацією Посольства значна кількість українських підприємств, що намагаються вийти на китайський ринок, стикаються при цьому із низкою складнощів. Насамперед, китайський споживчий ринок характеризується наявністю високого рівня конкуренції, а відтак, присутністю значної кількості потужних мультинаціональних корпорацій, з якими приходиться конкурувати українському виробнику.

Структура ринку КНР вирізняється відмінними від західного типу настроями, вподобаннями, смаками і, зрештою, потребами своїх споживачів, що, у свою чергу, потребує проведення додаткових маркетингових досліджень. Окрім цього, в Китаї існують свої державні стандарти якості продукції, відмінні від стандартів ЄС та України, тому продукт, котрий потрапляє на ринок КНР має пройти відповідну сертифікацію. Крім цього, для продуктів харчування їх етикетка-маркування також має пройти сертифікацію. Процес сертифікації не простий, тривалий у часі, залежить від типу товару, однак загалом може складатися з таких основних етапів: подача заявки, тестування продукції, інспекція виробничих потужностей, оцінка результатів тестування і видача сертифікату.

Окрім цього, за повідомленням Посольства, по більшості продовольчих товарів необхідна наявність протоколів (дозволів) на ввезення їх в Китай. Однак, на сьогодні не по всім групам товарів, які Україна готова експортувати, є дозволи постачання. На сьогодні такі дозволи є на кукурудзу, ячмінь, постачається соя, олія, морозиво тощо. Посольство спільно з Держпродспоживслужбою України працює над цим питанням. Зокрема, за останні роки отримано дозволи на постачання до КНР бурякового жому, соняшникового шроту, яловичини, збільшено до 28-и перелік підприємств, які мають право постачати молочну продукцію до КНР, закінчено всі формальні процедури для постачання на китайський ринок української курятини та черешні тощо. Наразі ведеться активна робота з отримання дозволів на постачання до КНР української яєчної продукції, борошна, меду, пшениці, сорго, садівницької продукції (яблук, лохини тощо). Ведеться робота з розширення переліку підприємств для постачання шроту, молочної продукції тощо. Проблема в тому, що ця процедура є досить бюрократичною і українському виробнику бажано здійснювати її заздалегідь.

Окрім цього, на думку представників Посольства, при виході на китайський ринок українським компаніям необхідно мати налагоджені контакти з китайськими експортно-імпортними компаніями. Це пов’язано з тим, що більшість компаній Китаю не працюють напряму з виробником продукції, а виключно через експортну-імпортну компанію-посередника, яка може взяти на себе всі ризики, пов’язані з доставкою, розмитненням, дистрибуцією продукції тощо. Наприклад, нещодавно українська-компанія – виробник морозива під час участі у спеціалізованій виставці знайшла кілька потенційних покупців своєї продукції, але не змогла заключити угоди про співпрацю, так як партнери були готові здійснювати закупки виключно через експортно-імпортні компанії.

Водночас, Посольство згадало про обставини, які в тій чи іншій мірі притаманні більшості вітчизняних підприємств, особливо невеликих початківців.

По-перше, за спостереженнями Посольства, принциповою проблемою українських експортерів є певна пасивність у освоєнні китайських ринків, слабко розвинена бізнес культура, відсутність ґрунтовних маркетингових досліджень перед пошуком партнера у Китаї, погана обізнаність із законами, регулятивними актами і нормами КНР, згідно з якими здійснюється імпорт товарів в країну.

Більшість українських підприємців не здійснює підготовчу роботу з українськими відповідальними установами та відомствами. Як приклад, можливо навести надходження до Посольства значної кількості звернень у просуванні на китайський ринок української сільгосппродукції, на яку поки відсутні дозволи з її постачання до КНР, хоча при зверненні до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів її співробітники могли б надати вичерпні консультації щодо необхідних дій, зокрема, щодо наявності дозволу, допомоги у оформленні необхідної документації тощо.

По-друге, у Китаї щорічно проходять сотні виставково-ярмаркових заходів різнопланової спрямованості, з них десятки міжнародних визнаних у всьому світі. Однак, на відміну від країн Східної Європи, та навіть Білорусі, Грузії чи Молдови, лише незначна кількість вітчизняних компаній беруть участь у виставках товарів і послуг, що проводяться в Китаї, а це в свою чергу не сприяє активному розвитку ділових контактів.