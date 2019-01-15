Юркевич: ФК "Шахтар" поселив студентів своєї академії до відрейдереного готелю з відімкненою пожежною сигналізацією

Причиною звернення є атака на майно Юркевича з боку людей, дотичних до менеджменту ФК "Шахтар".

"Шановний Рінате Леонідовичу, я звертаюся до Вас як бенефіціара ФК «Шахтар». Я хочу проінформувати вас про те, що генеральний директор ФК «Шахтар» Палкін Сергій Анатолійович є безпосереднім замовником, а ФК «Шахтар» — вигодонабувачем захоплення майна й активів [моїх] компаній" – йдеться у зверненні.

За словами Юркевича, увійшовши в змову з російським ПАТ Сбербанк, з ТОВ ФК «Арсенал-Київ», ТОВ ОГ «Київ-Центр» (братів Потапенків) 8 січня здійснили грабіж та розбій у відношенні компаній Юркевича.

Об'єктами рейдерської атаки стали:

— ТОВ «ЛЕНДІНВЕСТ 3000» (входить до групи Мілкіленд Україна) власник землі в Щасливому, під футбольними полями.

— ТОВ «АГРОЛЕНДІНВЕСТ» (входить до групи Мілкіленд Україна) власник землі в Щасливому, під футбольними полями.

— ТОВ «Акко груп» компанія інвестор і оператор готелю і кафе в Щасливому

— ТОВ «СітіСтейт» компанія власник нерухомості в Щасливому

— ТОВ «Сітістейтсервіс» компанія власник, нерухомості, свердловин, котелень в Щасливому, надає комунальні послуги ОСББ «Щасливе Лесі Українки 14».

Ці компанії брали участь в наданні сервісу для ТОВ ФК «Арсенал-Київ», який у свою чергу надавав послуги Футбольній Академії ФК «Шахтар».

З 2014 по 2018 рік, за словами Юркевича, ці компанії докладали багато зусиль, щоб забезпечити необхідний рівень сервісу. При цьому сервіс надавався з відстрочкою платежу.

Юркевич зокрема зазначає: "Ми пішли на те, що допустити прострочення по оплаті оренди землі на суму 932 тис. грн. У листопаді та грудні 2018 року ТОВ ФК «Арсенал-Київ» відмовився підписувати акти по вже наданим послугам проживання і харчування на суму на 2 483 046,26 грн з ПДВ. Мало того подає позов на повернення 200 тис. грн".

А 29 грудня 2018 року разом з представниками Ощадбанку, ТОВ «Стар Реалті» »(код ЄДРПОУ – 42668748), засноване за три тижні до рейдерського захоплення, і з яким "Сбербанк" уклав другий договір оренди в порушення першочергового права орендаря ТОВ «Акко груп» на продовження оренди з новим власником) зробив спробу рейдерського захоплення нерухомості зазначених вище компаній, яку адвокатам вдалося зупинити.

Бізнесмен зазначає: "Я до останнього не вірив, що дані дії узгоджені і підтримуються керівництвом ФК «Шахтар». [Але] 13 січня ФК "Шахтар", завіз і поселив у готелі дітей. При цьому свідомо йдучи на те, що селили в готель, який насичений купою людей в балаклавах, який живиться від електрогенератора і не має стандартного електропостачання, який не має договорів на водопостачання та теплопостачання і просто краде тепло і воду у місцевих жителів. У якому відімкнена і не працює система пожежної сигналізації та пожежогасіння".

На думку Юркевича, метою таких дій є заволодіння майном ТОВ Акко груп.

Персоналу ФК Шахтар було оголошено що готель забраний у попереднього власника за борги, що є явною неправдою.

Всі дані факти говорять про те що ФК Шахтар свідомо йде на фінансування рейдерського захоплення і є вигодонабувачем.

За посиланням, всі наявні юридичні документи з даного конфлікту.

Нагадаємо, раніше Анатолій Юркевич писав про те, що захоплення кришує полковник НПУ Віталій Стрижак.