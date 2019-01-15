Останній тираж банкноти в 500 євро

Єврозона рухається до того, щоб припинити друк банкнот по 500 євро.

Уряди європейських країн вважать, що купюри з цим номіналом використовують у незаконних цілях. Більшість з 19 держав ЄС припинять випуск 500 єврових банкнот в наступному місяць.

«27 січня 2019 року 17 з 19 національних центральних банків в зоні євро більше не будуть випускати банкноти номіналом 500 євро» - повідомили в Європейському центральному банку.

Тим не менше, Австрія та Німеччина будуть продовжувати друкувати банкноти до 26 квітня, «щоб забезпечити плавний перехід і по логістичним причинам», заявив ЄЦБ.

Купюри на 500 євро залишаються законним платіжним засобом і можуть використовуватися для здійснення платежів.

В травні 2016 року ЄЦБ вже повідомляв про припинення випуску нових банкнот на 500 євро, заявляючи, що він планує це зробити в кінці 2018 року з приводу «побоювань, що ця банкнота може сприяти незаконній діяльності».

Найбільша банкнота в Єврозоні є однією з самих цінних у світі поряд з купюрою у 1000 швейцарських франків.

Експерти вважають, що банкноту в 500 євро використовують злочинці у відмиванні грошей та навіть фінансуванні тероризму, з причин високої вартості і портативності банкноти.

Згідно статистики Європейського центрального банку, на купюри в 500 евро припадає всього 2,4% від сукупної кількості купюр, що знаходяться в обороті, але становлять 20% від сукупної вартості.

Банкноти номіналом 500 євро були в останнє надруковані в 2014 році, з того часу попит за них задовольнявся за рахунок старих запасів.