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КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Понеділок, 14 січня 2019 18:04

«Українська бізнес асоціація» офіційно викупила 100% журналу «Бізнес»

«Українська бізнес асоціація» офіційно викупила 100% журналу «Бізнес»

11 січня 2019 року члени «Українську бізнес асоціацію» отримали всі права на проект журналу «Бізнес».

Усі майнові та інші права на журнал і бренд «Бізнес» належать ТОВ «Український Бізнес Хаб». Раніше власниками «УБХ» були окремі приватні та юридичні особи та 11 січня цього року ГО «Українська бізнес асоціація», яка об’єднує в своїх лавах співінвесторів проекту «БІЗНЕС 100», отримала 100% майнових та інтелектуальних прав ТОВ «УБХ». Так учасники ГО «Українська бізнес асоціація» стали власниками журналу «Бізнес».

Таким чином, БІЗНЕС відмовляться від класичної структури власності українських ЗМІ, коли медіа належить одній особі, що керує редакційною політикою. Журнал «Бізнес» — це колективне ділове медіа, в якому 100 співвласників беруть рівну участь у справах і є інструментом масової взаємодії «білого» бізнесу.

Детальніше про цей проект з імпакт-інвестуванням в журналі «Бізнес» читайте тут.

 

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Рубрика: Новини
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