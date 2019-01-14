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Понеділок, 14 січня 2019 17:22

Найбільше в Європі підприємство з виробництва скла збудують в Київській області

Найбільше в Європі підприємство з виробництва скла збудують в Київській області

На Форумі про перспективи українсько-арабського співробітництва Олександр Моляка розповів про унікальний проект, який хочуть втілити американські інвестори на території України

У Київській області в 2019 році почнеться будівництво найбільшого в Європі заводу з виробництва скла потужністю 600 тонн на добу, в який буде інвестовано понад 300 млн євро.

Про це у виступі на Форумі про перспективи українсько-арабського співробітництва заявив президент групи компаній “Агромату” Олександр Моляка, повідомляє Укрінформ.

"Інвестиція, яка буде заходити в 2019 році в Україну, — це будівництво найбільшого в Європі заводу з виробництва скла флоат-методом потужністю 600 тонн на добу. Це величезний завод, який американці будуватимуть під ключ. У 2019 починаємо будувати. Інвестиції — більше 300 млн євро ", — сказав Моляка.

Він поінформував, що є керівником проекту, а буде споруджуватися завод у Київській області.

"Поки більше нічого не буду говорити, думаю, що через місяць американці оголосять на весь світ, що будують такий завод в Україні", — спрогнозував президент групи компаній "Агромату".

За словами Моляков, сьогодні в Україні жоден квадратний метр скла не проводиться, воно 100 — відсотково імпортується, відповідно, це позначається на собівартості будівництва. Тому було прийнято рішення побудувати такий завод в Україні.

"Я півтора року працював над цим проектом, все підписано, все йде ... Цей завод буде не завтра, він буде будуватися 24 місяці, але все ж він у нас буде, і це дуже важливо", — акцентував Моляка.

Він спрогнозував, що будівництво заводу з виробництва скла потужністю 600 тонн на добу покриє весь наявний дефіцит, дасть поштовх розвитку будівельної галузі та знизить собівартість будівництва. 

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Рубрика: Новини
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