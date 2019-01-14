За другий тиждень року за хабарництво затримано 17 осіб

Упродовж 7 – 12 січня 2019 року взято під варту 17 осіб за хабарництво на 792500 грн.

Це на вісім осіб більше, аніж попереднього тижня, яких 1 – 6 січня звинувачено у хабарництві на 460000 грн, повідомляє веб-сайт Національної поліції України.

Так, за цей час припинено 12 корупційних схем і складено 245 протоколів про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією відносно 170 осіб.

Зокрема були затримані керівник та юрист Державного підприємства «Донецький облавтодор», які одержали 300000 грн, один із керівників Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мінюсту в Одеській області, двоє керівників Голопристанської та Дар’ївської виправних колоній на загальну суму 96600 грн. Також за «відкат» у 18000 грн затримали начальника райВНО Дніпра.

11 з 17 осіб затримано 11 січня 2019 року. Вже 12 січня шістьом особам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Окрім того, за даними НПУ, складено 245 протоколів про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією відносно 170 осіб.