Анатолій Юркевич: Мене рейдерить київський ФК «Арсенал»

В ніч з 7 на 8 січня 2018 року було здійснено напад на місце роботи Академії ФК "Шахтар" в селі Щасливому, яка працює на площах, орендованих столичним футбольним клубом "Арсенал" у бізнесмена Анатолія Юркевича. Про це повідомив сам підприємець у своії сторінці в Facebook . Початок навчального семестру 14 січня знаходиться під загрозою.

Співробітники Охоронної групи "Київ-Центр" (код ЄДРПОУ 41779408), погрожуючи пістолетом, відібрали ключі у адміністратора готелю GreLive, змусивши мешканців і співробітників покинути готель та ресторан Anise. Поліція Борисполя не змогла змусити нападників лишити приміщення. Нападу було піддане майно ТОВ «Акко-груп» (готель GreLive і ресторан Anise), ТОВ «ЛЕНДІНВЕСТ 3000» і ТОВ «АГРОЛЕНДІНВЕСТ» (3,6446 га для розміщення трьох футбольних полів).

У грудні 2018 року співвласником і віце-президентом ТОВ ФК "Арсенал-Київ" став Денис Валерійович Потапенко, беніфіціар ТОВ Охоронна група «Київ-Центр».

Станом на початок січня 2019 року, ТОВ ФК «Арсенал-Київ», накопичив заборгованість за проживання і харчування співробітників і учнів Академії ФК «Шахтар», а також за оренду землі під три футбольних поля, в сумі більше 2,5 млн грн. перед ТОВ «Акко-груп».

Захоплення відбулось в інтересах ТОВ «Стар Реалті». Ця структура уклала два договори оренди з ПАТ «Ощадбанк», що тримав майно Юркевича у заставі (конфлікт навколо ТРЦ "Магелан").

Напередодні Денис Потапенко оголосив, що ТОВ ФК «Арсенал-Київ» планує залучити іноземного інвестора і тому має бажання спочатку орендувати, а потім і придбати майно Юркевича.

"У відповідь нами було запропоновано викупити борги, майно і земельні ділянки та продовжити розвиток клубу самостійно. Але вартість активів виявилася «непідйомною» для ФК «Арсенал» <...> ТОВ «Акко груп» двічі зверталося до керівництва ФК «Шахтар» з проханням зустрітися і обговорити ситуацію, що склалася. Але не отримало відповідей" - заявляє Юркевич.

Постачальник комунальних послуг ТОВ «Сітістейтсервіс» припинив постачання електрики, води і планує припинити поставку опалення та ГВП для гостініці і ресторану.

ТОВ «Акко груп» звернулося до суду з позовом про визнання договору, укладеного між ПАТ «Сбербанк» і ТОВ «Стар Реалті», в частині площ, орендованих ТОВ «Акко груп», недійсним.

ТОВ «ЛЕНДІНВЕСТ 3000» і ТОВ «АГРОЛЕНДІНВЕСТ» направили листи про розірвання договорів оренди землі з "Арсеналом" в односторонньому порядку в зв'язку з 2-хрічною заборгованістю по оплаті.

Структура зв'язків Дениса Потапенко

Структура зв'язків ТОВ «Акко груп»