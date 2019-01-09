КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Олександр Кардаков
Хто такі CISO і чому в Україні нікому відповідати за кібербезпеку
Юрій Сивицький
Ольга Пташка
“Українці мають навчитись створювати wow-ефект”
Петро Рудь
“Наразі ми працюємо більш ніж з 30 країнами, серед яких США, Китай, ЄС та Азія”
Новини
Бізнес
Економіка
Фінанси
Персоналії
Стратегії
Free Time
Середа, 09 січня 2019 10:47
Україна стає повноправним учасником Регіональної конвенції Пан-Євро-Мед
Поділитись у Facebook
Стати співінвестором
Придбати журнал
Прочитано
167
раз
Рубрика:
Новини
Другие материалы в этой категории:
« Новий поворот у справі Фірташа після публікації в New York Times
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
НОВИНИ
компаній
Середа, 09 січня 2019
Forum Digital: як уже сьогодні цифрові інструменти змінюють світ і ваш бізнес
Четвер, 27 грудня 2018
Компанія Schaeffler готова до майбутнього
Четвер, 27 грудня 2018
Новорічний шопінг: українці купляють більше побутової техніки та книг
П'ятниця, 21 грудня 2018
МакДональдз запускає в Україні сервіс швидкої доставки McDelivery в партнерстві з Glovo
Середа, 19 грудня 2018
МЕГАБАНК увеличивает уставной капитал
ДІЛОВИЙ
календар
«
January 2019
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.
Email
*
Підписатись