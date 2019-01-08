Президент Світового банку Джим Йонг Кім йде у відставку

Посадовець покине своє крісло 1 лютого 2019 року. Про це повідомляє прес-служба СБ. Джим Йонг Кім главою СБ від 1 липня 2012 року – на цей пост його висунув тодішній президент США Барак Обама.

"Це була велика честь служити президентом цієї чудової установи, повний пристрасних людей, присвячених місії закінчення бідності в нашому житті", сказав Кім. «Робота Групи Світового банку зараз важливіша, ніж коли-небудь, оскільки прагнення бідних зростають у всьому світі, і проблеми, такі як зміна клімату, пандемії, голод і біженці зростають як за своїми масштабами, так і по складності. Служити Президентом і допомагати позиції інституту прямо в середині всіх цих викликів була великою привілеєм».

Під керівництвом Кіма і за підтримки 189 країн-членів Групи банків установа в 2012 році встановила дві мети: припинити крайню бідність до 2030 року; сприяти загальному процвітанню, зосереджуючись на 40% населення країн, що розвиваються. Ці цілі зараз спрямовують та інформують інституцію в її повсякденній роботі по всьому світу.

Крім того, акціонери підтримували заходи, спрямовані на те, щоб Група Банку була ще краще позиціонувалась для задоволення потреб клієнтів у розвитку:

Група Банку під час перебування Кіма також запровадила кілька нових інноваційних фінансових інструментів, включаючи засоби для вирішення проблем інфраструктури, запобігання пандеміям і допомоги мільйонам людей, насильно переміщених зі своїх будинків через кліматичні потрясіння, конфлікт і насильство. Банк також співпрацює з Організацією Об'єднаних Націй та провідними технологічними компаніями для впровадження механізму боротьби з голодом, попереднього виявлення попереджувальних знаків та запобігання голоду до їх початку.

Під час його перебування Президент Кім підкреслив, що однією з найбільших потреб у країнах, що розвиваються, є фінансування інфраструктури, і він підштовхнув Групу Банку максимально збільшити фінансування для розвитку, працюючи з новим кадровим партнером приватного сектора, зобов'язаним будувати стійкий, клімат-розумний інфраструктури в країнах, що розвиваються.

З цією метою Кім оголосив, що відразу після свого від'їзду він приєднається до фірми і зосередиться на збільшенні інвестицій в інфраструктуру в країнах, що розвиваються. Деталі цієї нової позиції будуть оголошені найближчим часом.

На додаток до роботи над інвестиціями в інфраструктуру, Кім оголосив про те, що він також буде знову приєднатися до ради партнерів у сфері охорони здоров'я (PIH), організації, яку він заснував більше 30 років тому.

«Я з нетерпінням чекаю знову працювати з моїми давніми друзями та колегами з PIH щодо низки питань глобального здоров'я та освіти. Я також продовжу співпрацю з Університетом Брауна як довірчого керуючого Корпорації і з нетерпінням чекаю, як старший науковий співробітник Браунського Інституту міжнародних та громадських справ Уотсона.

ОП