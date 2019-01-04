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П'ятниця, 04 січня 2019 17:19

CNBC: український фондовий ринок показав найбільший темп росту в світі у 2018 році

CNBC: український фондовий ринок показав найбільший темп росту в світі у 2018 році

Незважаючи на військовий конфлікт на сході країни та кволі темпи економічного росту, український фондовий ринок став світовим лідером із ростом на 80.39%.

 

Сайт американського телеканалу CNBC поставив Україну на перше місце за зростанням фондового ринку у 2018 році. Рейтинг було складено на основі даних компанії Refinitiv. Згідно даних, індекси української фондової біржі ПФТС продемонстрували ріст понад 80%. Наступними країнами за темпами росту стали Македонія (+30,41%) та Катар (+20,87%). Найгірші показники у Венесуели, яка продовжує соціалістичні експерименти (-94.89%), Аргентини (-50,2%) та сусідньої Туреччини (-43,35%). Серед країн, фондовий ринок яких зазнав значних втрат минулого року, також опинився і Китай (-28.64%).

Автор матеріалу, Сем Мередіт, зазначає, що минулий календарний рік був найгіршим для основних фондових ринків світу від моменту фінансової кризи 2008 року. Багато глобальних інвесторів побоюються подальшого спаду протягом найближчих місяців. Проте Україна не тільки стала однією із небагатьох країн, які показали зростання, алей очолила рейтинг.


Звичайно, потрібно враховувати, що український фондовий ринок є недостатньо розвинений, щоб порівнювати його із західними ринками, проте така позитивна згадка України є цікавим та важливим сигналом для аналітиків та інвесторів.

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Рубрика: Новини
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