Минулого року Мінекономіки залучило майже $1 млрд міжнародної технічної допомоги

За повідомленням Мінекономрозвитку у 2018 році міністерство залучило $953,2 млн міжнародної технічної допомоги. Це на 50% більше ніж за результатами 2017. Передбачається, що ці кошти підуть на реалізацію 264 нових проектів, які закладені в Середньостроковий План дій Уряду.

Також Мінекономрозвитку вдалося залучити від організацій системи ООН на період 2018 - 2022 років $675 млн. Ці кошти планують витратити на реалізацію проектів в сферах: сталого економічного розвитку, навколишнього середовища і зайнятості, для забезпечення рівного доступ до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту та інше

В міністерстві додали, що ЄС на 2019-2024 роки виділив фінансову допомогу Україні у розмірі € 272,5 млн. З них €104 млн - на підтримку енергоефективності, €55,5 млн - на підтримку державного управління фінансами для України, €37 млн - на підвищення потенціалу органів державної влади України щодо виконання Угоди про асоціацію та ПВЗВТ, €58 млн - на підвищення ефективності реформ в сфері професійно-технічної освіти в Україні.

А Уряд США надав $78 млн додаткової технічної допомоги.

Взагалі найбільшу допомогу Україні надали ЄС, США, ФРН, Норвегія, ЮНОПС, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк та ООН.