У 2018 році введено майже у 3 рази більше нових потужностей відновлюваної електроенергетики, ніж у 2017 році

За повідомленням Кабінету міністрів України за 2018 рік встановлено 813 МВт нових потужностей, що генерують електроенергію з відновлюваних джерел. Це майже у 3 рази більше, ніж обсяг потужностей, введених у 2017 р., а саме - близько 300 МВт.

Зокрема, у 2018 р. введено додатково:

646 МВт сонячних електростанцій (СЕС);

70 МВт СЕС приватних домогосподарств (за 9 місяців);

68 МВт вітроелектростанцій;

13 МВт станцій, що генерують електроенергію з біомаси;

12 МВт об’єктів, що виробляють електроенергію з біогазу;

4 МВт малих ГЕС.

У встановлення 813 МВт потужностей об’єктів відновлюваної електроенергетики інвестовано понад 730 млн євро.

Загалом, на сьогодні в країні працює 2240 МВт потужностей, які генерують «чисту» електроенергію, що у 1,5 рази більше, ніж на кінець 2017 року (близько 1500 МВт).

Як пояснив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, зазначені результати демонструють стрімкий розквіт відновлюваної енергетики, підкріплений сприятливою для інвесторів та бізнесу законодавчою базою та стимулами, а також загальносвітовою тенденцією до здешевлення «зелених» технологій.

«Наразі важливо зберегти позитивну динаміку розвитку «чистої» енергетики, запровадивши нову для країни, але вже популярну у провідних країнах світу систему підтримки – аукціони», - прокоментував Сергій Савчук.

Відповідний законопроект № 8449-д від 05.12.2018 щодо переходу на аукціони схвалено Парламентом у першому читанні за основу 20 грудня 2018 року.

Ключова ідея цього законопроекту – завдяки механізму аукціонів забезпечити:

здешевлення вартості «чистої» електроенергії;

прозорий та конкурентний розвиток відновлюваної енергетики;

стабільність на ринку фінансування «зелених» проектів.