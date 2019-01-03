Гройсман переконаний, що зараз вигідно інвестувати в Україну

Україна, попри всі зовнішні та внутрішні виклики, є дуже вигідним об’єктом інвестування, адже потенціал країни далеко не вичерпаний. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«З точки зору майбутнього, інвестувати в Україну дуже вигідно. Глибоко в цьому переконаний. Я це можу сказати і внутрішнім, і зовнішнім інвесторам. Те, що Україна буде стратегічно рухатися в Європейський Союз і Північноатлантичний альянс, у мене немає сумнівів. Це наш стратегічний вектор і найкраща інвестиція в стабільність. Тому я не бачу тут якихось загроз зменшення привабливості інвестувати в Україну», – сказав Глава Уряду.

Він зазначив, що навіть політичний процес цього року не є фундаментальним з точки зору ризиків.

«Я бачив опитування бізнесу, який уже працює в Україні. Всі, в принципі, налаштовані на подальші інвестиції. Я хочу сказати всьому бізнесу: в 2019 році я буду, як завжди, на їхній стороні - захищати, допомагати, підтримувати і розвивати. Я зацікавлений у швидшому економічному зростанні».