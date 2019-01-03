МЕРТ: морські порти Ольвія та Херсон віддадуть у концесію вже в травні

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує для здійснення проектів з державно-приватного партнерства ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» та ДП «Херсонський морський порт».

Мінекономрозвитку виклало 26 грудня 2018 року інформацію з презентацією про концесію, призначену для охочих взяти участь в тендері. Зазначається, що міністерство погодило висновки за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства у цих портах.

У березні – квітні конкурсна комісія прийматиме заявки на участь в тендері, а у травні – червні 2019 року відбудеться підписання концесійного договору.

У презентації зокрема постулюється, що концесіонер повинен виконати вимоги щодо інвестицій; підтримувати та передати активи по завершенню концесії у належному стані; прийняти умови профспілок і колективну угоду та уникнути примусових звільнень протягом 5 років.

Авторитетна інженерна компанія буде стежити за дотриманням стандартів якості та брати участь у вирішенні спорів. Асоціація морських портів України буде стороною концесійного договору та матиме договірні зобов’язання

Вирішення суперечок між концесіонером і державою буде можливим через міжнародний арбітраж.

Наш веб-портал раніше повідомляв, що Європейський банк реконструкції і розвитку надасть кошти для фінансування розробки техніко-економічного обґрунтування проектів концесії Ольвії та Херсону.