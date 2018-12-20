Міністр економічного розвитку та торгівлі України підвів підсумками 2018 року

Уряд розпочне переговори про створення зони вільної торгівлі з Великою Британією та планує запустити роботу Агенції з питань державно-приватного партнерства.

Про це повідомив міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів під час підсумкової прес-конференції за підсумками 2018 року.

«У 2019 ми розпочнемо переговори про укладення Угоди про політичну співпрацю та вільну торгівлю з Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії», — повідомив Кубів.

За його словами, у 2018 році Україна вже завершила переговори про створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем. Також, за 10 місяців 2018 року найбільшим торгівельним партнером України став ЄС. Туди Україна експортувала товарів на 16,4 мільярда доларів.

Також уряд планують запустити роботу Агенції з питань державно-приватного партнерства, яка готуватиме проекти надання державного майна та інфраструктурних проектів у користування приватним компаніям.

«У 2019 році ми плануємо запустити роботу Агенції з підтримки державно-приватного партнерства. Агенція готуватиме проекти державно-приватного партнерства та, зокрема, концесії», — повідомив Кубів.

Також міністр додав, що на створений у 2018 році Фонд державного стимулювання та підтримки винахідництва наступного року передбачено 100 мільйонів гривень.

«Вперше за всю історію незалежності України, будемо надавати грантові кошти саме винахідникам. В 2019 році на конкурсній основі буде розподілено близько 100 мільйонів гривень», — заявив міністр.