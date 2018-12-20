Євросоюз надасть 50 млн євро на подальшу підтримку реформи децентралізації

Європейський Союз продовжує програму U-LEAD з Європою та, надасть Україні 50 млн євро на реалізацію другої фази програми. Про це йшлося під час зустрічі Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка з керівником Групи підтримки України Пітером Вагнером і Керівником програм співпраці Представництва Європейського Союзу в Україні Штефаном Шльойнінгом.

«Ми продовжуємо успішну співпрацю з проектом U-LEAD. Дорожня карта співпраці залишиться попередньою, адже Угода України з ЄС щодо співпраці з цим проектом відповідає Європейській Хартії місцевого самоврядування. До кінця січня 2019 року спільно з нашими міжнародними партнерами підготуємо операційний план дій-2020 і на його основі запропонуємо структуру Центрального офісу реформ. В нас багато нових завдань — зокрема, опрацювання виборчого законодавства і картографічні роботи для моделювання процесів в областях», — наголосив Геннадій Зубко.

Урядовець розповів, що сьогодні перед країною і зокрема, органами центральної та місцевої влади, парламенту, органів місцевого самоврядування стоїть ряд домінуючих завдань, їх виконання – успішна реалізація реформи децентралізації. Це, формування нової територіальної основи і проведення виборів-2020 року вже на новій адміністративно-територіальній карті України.

«Паралельно органи місцевого самоврядування, ОДА і ще понад 10 міністерств мають рухатись щодо формування субрегіонального рівня і їхніх власних територіальних структур. У 2020 році постане питання нового виборчого законодавства щодо місцевих виборів. І ми пропонуватимемо зміни до законодавства. Будемо наполягати на залученні громадськості до виборчого процесу. Часу обмаль — 2 роки. Це дуже мало для таких тектонічних змін. Але ми маємо потужну підтримку міжнародних партнерів. Дякую за 4 роки співпраці і за віру в реформу!», — підкреслив Зубко.