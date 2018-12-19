ФГВФО оголосив старт ліквідації ВТБ Банку.

19 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повідомив про початок процедури ліквідації АТ “ВТБ Банк” строком на два роки з 19 грудня 2018 р. до 18 грудня 2020р. включно. Ліквідатором банку призначено Олександра Шевченка, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ФГВФО. Йому передаються повноваження на укладення договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку. “Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації та реалізації майна (активів) банку», — зазначається у повідомленні ФГВФО.Процедуру ліквідації “ВТБ Банку” розпочато на підставі рішення Правління НБУ від 18 грудня 2018 р. № 849-рш та рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 18 грудня 2018 р. №3392.

Цікаво те, що наприкінці листопаду ФГВФО оголошував про проведення двох конкурсів з пошуку приймаючих банків, що могли б взяти участь у виведенні “ВТБ Банку” з ринку. Зацікавлені банки могли взяти участь у конкурсі з метою відчуження їм зобов’язань неплатоспроможного АТ «ВТБ БАНК», що гарантуються Фондом. У процесі обрання приймаючого банку в першому випадку йшлося про передачу лише пасивів “ВТБ Баннку”, у другому - про збалансовану передачу як пасивів так і активів неплатоспроможного банку. Як стало відомо БІЗНЕСу від учасників ринку, вітчизняні банки виявили зацікавленість до оголошених конкурсів. У першому конкурсі участь приймало кілька банків, у другому — лише одна фінустанова, АТ “ТАСкомбанк”, який вже мав позитивний досвід виведення з ринку кількох банків у такий спосіб. Проте, як відомо на сьогодні, Фонд не пристав на жодну з наданих ринком пропозицій. 6 грудня Виконавча дирекція Фонду прийняла рішення відмовитися від проведення конкурсу щодо визначення приймаючого банку з метою відчуження йому зобов’язань неплатоспроможного «ВТБ Банку». Щодо другого конкурсу, то, за словами учасників ринку, оцінка Фондом деяких активів “ВТБ Банку” виявилася значно вищою за поточну ринкову.

Як то кажуть, не зійшлися у ціні. Шкода, адже залучення перехідного банку могло б додати якості процесу ліквідації неплатоспроможної фінустанови. Тепер лишається сподіватися на дієвість самого Фонду у процесі продажу активів “ВТБ Банку”, адже Фонд часто критикують саме за неефективність цієї процедури.

Зазначимо, що це перший приклад введення Фондом тимчасової адміністрації більш ніж за рік. Попереднє примусове виведення банку з ринку сталося більше року тому, ще на початку листопада 2017р. Відтоді банки залишали ринок, але робили це добровільно. Учасники ринку зазначають, що “ВТБ Банк” мав шанс добровільно здати ліцензію, але втрутилися зовнішні фактори. Справа у тому, що у травні поточного року кілька компаній групи «Приват», пов'язаних з Ігорем Коломойським, та екс-голова ПриватБанку Олександр Дубілет виграли в Гаазькому арбітражі майже $160 млн за позовом проти РФ. Судді постановили стягнути з росіян втрати «приватівців» від анексії Криму. Через чотири місяці позивачі вирішили виконати це рішення на території України. В результаті 5 вересня Апеляційний суд Києва заарештував акції ВТБ Банку, Сбербанку і Промінвестбанку, заборонивши їм, зокрема, продавати свої активи. Фактично ця заборона включила зворотний відлік до банкрутства ВТБ Банку, оскільки продаж заставних активів був джерелом надходження коштів, що йшли на погашення зобов’язань.

За даними ФГВФО, сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 27.11.2018 року за даними звітності неплатоспроможного банку складала 944 млн. грн. Але близько 1,8 тис. клієнтів можуть втратити свої великі вклади (на 1 листопада кошти фізичних осіб сумарно становили 1,85 млрд. грн), як і бізнес, на рахунках якого знаходилося 1,2 млрд. грн.