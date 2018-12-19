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Середа, 19 грудня 2018 11:36

МВФ надасть Україні транш у розмірі 3,9 млрд доларів

МВФ надасть Україні транш у розмірі 3,9 млрд доларів

Перший транш за новою кредитною програмою розміром 1,4 мільярдів доларів США надійде вже найближчим часом.

 Як повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook, Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів. Схвалено і рішення про виділення у рамках цієї програми першого траншу на 1,4 млрд доларів, що відбудеться вже найближчим часом.

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Рішення МВФ допоможе заспокоїти інвесторів в той рік, коли Україна опиниться в дуже вразливому становищу. Наша держава повинна виплатити майже 5 млрд доларів закордонним кредиторам у 2019 році. Транш було надано не дивлячись на рішення України ввести воєнний стан в листопаді.

Також міністр фінансів України Оксана Маркова зазначила: «МВФ – це якірний кредитор для інших офіційних кредиторів України, які вже зараз надають нам кредити на особливих умовах, недоступних на ринку. В той час як кошти МВФ збільшують резерви НБУ, кошти СБ та ЄС надходять в бюджет України і допомагають нам забезпечити макрофінансову стабільність – а це особливо важливо напередодні складного виборчого року»

За інформацією Bloomberg Всесвітній банк також затвердив у вівторок 750 млн доларів США «політичних гарантій» для України, для підтримки важливих реформ в банківській сфері, сільському господарстві, пенсійному фонді, комунальних субсидіях, охороні здоров’я та боротьбі з корупцією.

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Рубрика: Новини
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