Уряд планує залучити 50 млрд грн у видобуток газу та нафти через продаж родовищ

У Кабінеті міністрів України планують, що проведення аукціонів з продажу прав на користування першими 12 нафтовими та газовими родовищами, принесе 50 мільярдів гривень інвестицій у галузь.

Україна розраховує залучити більше ніж 50 млрд грн до видобутку вуглеводнів у результаті 12 угод про розподіл продукції, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик на засіданні Кабінету Міністрів у вівторок

"Укладення 12 угод про розподіл продукції на зазначених ділянках дасть змогу залучити не менше ніж 10 млрд грн до геологічного вивчення і не менше ніж 50 млрд грн до видобутку. Приріст запасів вуглеводнів має становити 110-120 млн тонн умовного палива, а видобуток через два-три роки має становити не менше ніж 5-6 млн тонн умовного палива", - сказав пан Насалик.

За його словами, конкурси буде проведено з максимальною прозорістю, а за основу взято договори з Shell, Chevron і ExxonMobil.

"Для підвищення прозорості ми включили норму, на якій наполягали, зокрема, і депутати паливно-енергетичного комітету Верховної Ради, щоб заявники розкривали не лише своїх учасників, але і фактичних кінцевих бенефіціарів", - додав міністр.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок ухвалив постанови про проведення 11 відкритих конкурсів на укладення угод про розподіл продукції для видобутку вуглеводнів у межах Грунівської, Варвинської, Русанівської, Охтирської, Бузівської, Зінківської, Іванівської, Ічнянської, Балаклійської, Софіївської та Берестянської ділянок. Також, за словами І.Насалика, на конкурс буде виставлено Угнівську ділянку.

Крім того, Кабмін схвалив передання 90% прав і обов'язків ТОВ "Надра Юзівська" в угоді про розподіл продукції щодо Юзівської площі (Харківська й Донецька області) на користь компанії Yuzgaz B.V. (Нідерланди) з інвестором-оператором проекту в особі словацької компанії Nafta.