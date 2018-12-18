КРАЩІ РОБОТОДАВЦІ: Приз читацьких симпатій

Вам, напевно, кортить дізнатися, хто ці люди. Тому запропонуємо декілька фактів про наших читачів, серед яких 45% жінок та 55% чоловіків. Найбільша група (16%)— люди віком 25-34 років, ще 15% мають вік 35-44 років та 7%— 45-64 роки. Серед чоловіків найбільшою є група віком 35-44 роки (21%), 25-34 роки (15%) та 45-54 роки (11%).

В рамках рейтингу номінація “Вибір БІЗНЕСа” проводиться не вперше. Зазначимо, що цього року деякі компанії для нашої редакції стали проривом, деякі відкриттям року, а деяких ми воліли би бачити на п’єдесталі. Топ-10 відкрили IT-компанія SoftServe та промислово-інвестиційна група “Смарт-Холдинг”, проте цього року свої позиції здав IT-гігант “Google Україна” (8-ме місце), адже ми-нулого року у цьому рейтингу вони посідали 5-те місце. Відкриттям у цій номінації стала агропромислова компанія UkrLandFarming, яка плекає свою привабливість для майбутніх співробітників ще з дитячих садочків.Таку ж стратегію використо-вує також “Procter & Gamble Україна”. Це робить компанію привабливим роботодавцем, і завдяки своїм програмам стажу-вань для молоді вона посіла 6-те місце. Однією сходинкою порівняно з результатом минулого року по-ступилася компанія “Кока-Кола Беверіджиз Україна”— цьогоріч виборола 5-те місце. Але слід порадіти, що вона увійшла до цьогорічного Топ-20 найша-нованіших компаній світу. Четверте місце — за компанією, яка з оновленим топ-менеджментом увірвалася в 2018р. та впровадила низку реформ. Це “Ельдорадо”, де HR-спеціалісти розробили автома-тизовані моделі компетенцій та запустили оцінку керівників за компетенціями методом 360° — це коли кожного оцінює не лише його керівник, а й підлеглі та клієнти. Певно, плідна робота компанії у діджиталі стала не менш важливим фактором для наших читачів. “Бронзу” отримує компанія Carlsberg Ukraine, яка, до речі, увійшла до Топ-10 компаній з найефективнішими інструментами в сфері освіти персоналу. Варто згадати, що компанія має професійний ІТ-менеджмент, який допомагає зменшити частоту затримки проектів на 74%, покращити контроль за ви-тратами на 69% та зекономити час на 82%.Проривом року ми б назвали компанію “METРO Кеш енд Кері Україна”. Торік компанія посіла 7-ме місце, а цьогоріч виборола 2-ге. Напевно, слоган із акронімом “ДБАЄ” (довіра, безпека, амбіції, єдність) зіграв важливу роль для репутації компанії та допоміг отримати “срібло”. “Золотим” призером номінації “Вибір БІЗНЕСа” стала компанія “Київстар”. Гадає-мо, на вибір нашої аудиторії вплинула магія “Recruiter Selfie”, коли рекрутери вітають нових працівників фотографією на фронтальну камеру, чи то chatbot на ім’я Zoriana. Так чи інакше, але компанія “Київстар” має перше місце у номінації “Вибір БІЗНЕСа”.

Текст: Оля Пташка