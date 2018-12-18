Український e-commerce у 2018 р. зріс на третину, а у 2019 р. зросте ще на чверть

Український ринок електронної комерції у 2018 р. зріс на третину і склав 65 млрд грн . Про це повідомив Денис Горовий, директор з розвитку EVO.

Таким чином, e-commerce займає 7% від загального об’єму вітчизняного рітейлу.

При цьому, експерти дещо змінили методику підрахунку ринку e-commerce. Якщо раніше в компанії оцінювали лише об’єм проданих товарів чи послуг через інтернет крупними гравцями, то відсьогодні почали враховувати також і вартість супутніх сервісів. А це — реклама, просування, онлайн-оплата та доставка товарів, що придбані через інтернет. Так, до обігу фізичних товарів і послуг (65 млрд грн.) варто додати виручку від їхньої реклами в соцмережах, на маркетплейсах та онлайн-ресурсах гравців ринку, яка склала 9,5 млрд грн. Приплюсуємо також доставку товарів, придбанних он-лайн, на якій оператори заробили 2,6 млрд грн., та онлайн-оплату в сумі 0,8 млрд грн. Таким чином, ринок e-commerce в реальності значно обємніший.

«Ми очікуємо, що у 2019 р. об’єми e-commerce в Україня збільшаться щонайменше на чверть, порівняно із 2018 р.», — прогнозує Денис Горовий. Зокрема, фізичні продажі товарів та послуг наступного року складуть 81,25 млрд грн., онлайн-реклама — 11,88 млрд грн., доставка — 3,25 млрд. грн. і оплата — 1 млрд грн.

Водночас, за словами пана Горового, на ринку будуть спостерігатися такі тренди: зростання частки приватних торговців, ріст попиту на продукти щоденного вжитку, збільшення частки онлайн-оплат та розвиток власних кур’єрських служб рітейл-компаніями. При цьому, межа між офланном і онлайном стирається — Amazon запускає фізичні магазини без кас, Alibaba відкриває магазин з інтерактивними дзеркалами, Розетка — офлайн-магазини, Ашан — маркетплейс. EVO і Розетка об’єднуються, щоб покращувати клієнтський досвід і ростити ринок. «Потужні гравці більше не діляться на офлайн- і онлайн-продавців, а створюють екосистеми довкола покупців», — підсумовує Денис Горовий.

Він також зазначає, що довіра українців до інтернет-покупок зростає. За 11 місяців поточного року на маркетплейсах EVO (Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua, Kabanchik.ua) українці придбали товарів та послуг на 9,3 млрд грн., що на 54% більше порівняно із аналогічним періодом 2017 р. Також за цей час покупки на сайтах компаній на Prom.ua зросли на 27% і склали 10,5 млрд грн. Загалом на маркетплейсах EVO споживачі здійснили 12,2 млн замовлень, що на 47% більше минулого року, а на сайтах компаній на Prom.ua — 8,8 млн (річний приріст — 19%). При цьому, середній чек маркетплейсах EVO збільшився на 5% (до 763 грн.), а на сайтах компаній на Prom.ua — на 7% (до 1190 грн.).

«Кожен п’ятий товар купили у сертифікованої компанії на Prom.ua, — говорить Денис Горовий. — А це означає, що безпека покупок і якісне обслуговування поступово стають важливішими за найнижчу ціну».

Враховуючи статистику покупок, у поточному році зріс попит на товари повсякденного вжитку та товари для дітей. У 2018 р. споживачі найчастіше купували одяг, взуття та аксесуари (товарооборот склав 4,0 млн одиниць), товари повсякденного вжитку (3,1 млн одиниць), техніку та електроніку (3,0 млн одиниць), товари для дому та саду (2,3 млн одиниць), косметику й парфумерію (1,7 млн одиниць). При цьому, найбільш зростаючими товарними категоріями є товари для дітей, де річний приріст відбувся на рівні 136%, а також авто- і мототехніка (з приростом в 83%) та техніка й електроніка (приріст у 52%).

В компанії EVO очікують подальшого росту цих ніш у 2019 р., а також росту попиту та онлан-покупок на продукти харчування.