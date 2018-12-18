Українське виробництво автотранспорту зменшилося на 17%

За січень-листопад поточного року в Україні було виготовлено 6350 одиниць автотранспортних засобів, що на 17% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляють в асоціації «Укравтопром». Зокрема, виробництво легкових автомобілів зменшилося на 17% і склало 5463 шт., а комерційних — на 69% (до 132 шт.). Водночас 10%-й приріст виробництва продемонстрували автобуси, яких було виготовлено в Україні 755 одиниць.

Незначне падіння виробництва легкових авто, на рівні 2%, відбулося на заводі «Єврокар». Там, за 11 місяців поточного року було вироблено 5462 одиниці. В той же час, один легковий автомобіль виробили на ЗАЗі, тоді як за 11 місяців 2017 р. виробництво на запорізьких потужностях склало 985 одиниць. Як пояснили на ЗАЗі, виробництво цього одного автомобіля пройшло в тестовому режимі з метою перевірки технічного стану обладнання та технологічних процедур.

Лідером у автобусному виробництві залишається АТ «Черкаський автобус», що з початку року наростив випуск на 24% (до 401 одиниці). Збільшення автобусного виробництва також спостерігається і на ПрАТ «Чернігівський автозавод», де річний приріст склав 9% (виготовлено 173 одиниці), та на ПАТ «Завод «Часівоярські автобуси», де річний приріст склав 27% (виготовлено 104 одиниці). Водночас на ЗАЗі падіння виробництва автобусів склало 6% (до 34 одиниць), а на потужностях корпорації «Богдан» — 51% (до 43 одиниць).

Виробництвом вантажних автомобілів за 11 місяців поточного року (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 р.) займалися два підприємства — АТ «Черкаський автобус» та ПАТ «ЗАЗ». Першому за цей час вдалося виготовити 47 вантажівок, тоді як минулорічний показник склав 4. А виробництво на другому склало 85 одиниць, тоді як минулорічний показний був на рівні 419.