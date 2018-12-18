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Вівторок, 18 грудня 2018 12:39

Верховна рада внесла в порядок денний питання про продовження мораторію на продаж землі

Верховна рада внесла в порядок денний питання про продовження мораторію на продаж землі

Депутати розглянуть законопроект № 9355 "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення"

Верховна Рада включила до порядку денного сесії питання щодо розгляду законопроектів про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. За ухвалення відповідного рішення проголосували 235 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Це питання включає в себе основний законопроект № 9355 "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення" та 14 альтернативних йому проектів.

Як відомо, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення була запроваджена ще у 2001 році. З 2002 року мораторій почав діяти як тимчасовий захід з метою забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин та створення інфраструктури ринку землі, після чого парламент неодноразово його продовжував.

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Рубрика: Новини
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