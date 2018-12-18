Сьогодні відбудеться засідання МВФ щодо нової програми України

Як значиться в порядку денному Ради директорів МВФ, 18 грудня буде розглядати затвердження нової програми stand-by обсягом майже 4 млрд доларів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду сьогодні, 18 грудня, прийме рішення про нову 14-місячну програму stand-by для України обсягом 3,9 мільярда доларів, пише УНІАН.

Відповідне питання — про затвердження нової програми stand-by та анулювання програми розширеного фінансування — як і раніше значиться в порядку денному засідання Ради директорів МВФ на сьогодні, 18 грудня.

За прогнозами Національного банку, отримання першого траншу в рамках нової програми в обсязі від 1,4 до 1,9 мільярда доларів можливо до католицького Різдва, або до 25 грудня.