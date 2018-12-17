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Понеділок, 17 грудня 2018 17:16

Банківський сектор отримає рекордний прибуток в 2018 році

Банківський сектор отримає рекордний прибуток в 2018 році

За даними НБУ, прогнозований чистий прибуток банківського сектору стане рекордним за понад 10 років

Банківський сектор отримає рекордний прибуток у 2018 році. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті Національного банку України, передає УНН.

“Очікується, що фінансовий результат буде позитивним і за результатами цілого року. У 2018 році чистий прибуток сектору стане рекордним за понад 10 років”, — зазначається у звіті.

Значне зниження відрахувань до резервів — головний фактор прибутковості. Загалом за 10 місяців вони становили близько 21 млрд грн, що на чверть менше, ніж торік і є найнижчим значенням з 2012 року.

“За 10 місяців прибуток сектору становив 14,8 млрд грн. Прибутковими були банки, на які припадає 92% чистих активів сектору. Їхній сумарний фінансовий результат становив 26,2 млрд грн”, — наголосили в НБУ.

Збитки зафіксовано у 15 із 79 фінустанов. “ВТБ-банк” та “Сбербанк” мали майже 80% загального збитку, бо доформовували резерви під кредитні операції.

У 2018 році в середньому по сектору рентабельність капіталу перевищила 10%. За 10 місяців 14 банків, на які припадає 43,7% активів сектору, мали рентабельність понад 30%. Переважно це дочірні установи іноземних банківських груп. Серед державних банків лише “Приватбанк” мав високу рентабельність капіталу 31%, у решти значення показника ROE (return on equity) було в діапазоні 0,5‒12,5%.

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Рубрика: Новини
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