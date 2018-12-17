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Понеділок, 17 грудня 2018 16:40

Благодійний турнір із покеру зібрав майже 500 тис. гривень для Фонду Таблеточки

Благодійний турнір із покеру зібрав майже 500 тис. гривень для Фонду Таблеточки

 First Charity Poker Tournament: BIG HEARTS став першим благодійним змаганням з покеру в Україні. Всі благодійні внески було спрямовано на потреби відділення інтенсивної хіміотерапії лікарні «Охматдит»

 15 грудня в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv відбувся благодійний турнір First Charity Poker Tournament: BIG HEARTS. Учасники турніру, бізнесмени та меценати, об’єднались навколо улюбленої гри, щоб допомогти Фонду Таблеточки. Всі зібрані кошти, а це майже 500 тис. гривень, підуть на забезпечення потреб в медикаментах і витратних матеріалах для відділення інтенсивної хіміотерапії лікарні «Охматдит».

Переможцем турніру став Денис Чуфарін, співзасновник Napoker.com. Друге місце зайняв Олексій Євченко, співзасновник та директор ArtBuild Hotel Group, а третє — Роман Сульжик, радник в Центрі економічної стратегії.

First Charity Poker Tournament: BIG HEARTS відбувся за підтримки Всеукраїнської федерації спортивного покеру та компаній Nemiroff, Poker Match, Odgers Berndtson Ukraine та інших. Організатори турніру повідомили, що планують проводити благодійні турніри із спортивного покеру кожні півроку.

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Рубрика: Новини

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