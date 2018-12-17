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Понеділок, 17 грудня 2018 15:29

Влада прогнозує надання ЄС 2-го траншу макрофінансової допомоги від ЄС на початку 2019 року

Влада прогнозує надання ЄС 2-го траншу макрофінансової допомоги від ЄС на початку 2019 року

Україна та ЖС можуть завершити перемови щодо надання макрофінансової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро вже на початку 2019 року

Україна розраховують отримати другий транш за програмою макрофінансової допомоги Європейського Союзу обсягом EUR500 млн на початку 2019 року, пише Інтерфакс-Україна.

"Україна і Європейський Союз сподіваються завершити програму, а отже отримати другий транш заї програмою макрофінансової допомоги обсягом EUR500 млн на початку 2019 року", — йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів за результатами зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана із віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровкісом.

В.Гройсман зазначив, що Україна цінує тверду і послідовну підтримку ЄС у процесі впровадження реформ.

У свою чергу, В.Домбровскіс зазначив, що стабілізація макрофінансової ситуації в Україні стала стимулом в ухваленні рішення про виділення Україні фінансової допомоги.

"Тому ЄС розраховує, що Україна і надалі збереже темп реформ і приділить увагу точковим змінам у податковій, енергетичній, общефінансовой і соціальній сферах", — йдеться в повідомленні.

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Рубрика: Новини
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