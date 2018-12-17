Українська "зелена" енергетика за чотири роки отримала 1,5 млрд євро інвестицій

У Держенергоефективності наголошують, що на цих досягненнях не зупиняться, і будуть надалі стимулювати ринок відновлювальної енергетики

Завдяки впровадженим законодавчим стимулам за останні 4 роки у відновлювану енергетику інвестовано близько €1,5 млрд, передають "Фінанси".

Про це повідомив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

За його словами, Держенергоефективності продовжує розвивати актуальні для споживачів та держави ініціативи.

Зокрема, у 2019 р. населення та об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) матимуть змогу отримувати співфінансування на утеплення осель як з державного, так і з місцевих бюджетів.

«Крім цього, вже сьогодні ми формуємо фундамент для ринку енергетичної сертифікації будівель. Разом із 32 закладами вищої освіти запроваджуємо навчальні програми та комісії для атестації енергоаудиторів», — зазначив Савчук.

Загалом, 134 енергоаудитори пройшли атестацію. Більшість фахівців атестовано за двома напрямами.

«Також ми продовжуємо удосконалювати законодавство у сфері енергосервісу для стимулювання залучення інвестицій в утеплення бюджетних установ, ОСББ та об’єктів органів влади», — повідомив він.

Окремий перспективний напрям роботи — це генерація енергії із сміття, що щороку збирається населенням країни в обсязі 10 млн т. Переробка такого об’єму сміття може допомогти замістити в еквіваленті до 1 млрд куб м газу.

«Ми з партнерами вже підготували концепцію стимулювання енергетичної утилізації сміття, що буде покладено в основу законодавчих змін», — додав Савчук.