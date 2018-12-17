За 2018 рік негативне сальдо зросло до 7,9 млрд доларів

З початку року імпорт товарів в Україну зріс на 17%, та склав 46,74 млрд дол., в той час як імпорт збільшиввся на 10,3%, до 38,79 млрд дол.

У січні-жовтні 2018 року обсяг експорту українських товарів зріс на 10,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 38,79 млрд дол. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Імпорт товарів також зріс — на 17%, до 46,74 млрд дол.

Негативне сальдо склало 7 млрд 949,8 млн доларів, проти 4 млрд 771,5 млн.дол. у січні-жовтні 2017 року.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83, проти 0,88 у січні-жовтні 2017 року.

"Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 218 країн світу", — йдеться у повідомленні.