Скільки втратив Маріупольський торговий порт?

За отриманою інформацією спостерігається стрімка тенденція зниження обсягів перевалки вантажів в Маріупольському торговому порті. Починаючи з 2013 року до грудня 2018 року обсяг перевалки вантажів впав на 66,8%. Падіння спостерігається і в перевалці чорних металів. В період з 2013 р. до грудня 2018 року показники впали на 50,6%.

Обсяги перевалки вантажів через Маріупольський торговий порт за останні 6 років

В той самий час порти Російської Федерації на Азовському морі навпаки нарощують обсяги вантажів. Перевалка порту «Кавказ» за 2015 - 2017 роки збільшилася на 13,6%. Обсяги порту «Ростов на Дону» у той самий період збільшилися на 22,1 %.

Після захоплення трьох українських суден прикордонниками РФ, ситуація з товарообігом через Маріупольський торговий порт є не визначеною. По завершенню будівництва РФ Керченського мосту доступ торгових суден до Маріупольського порту ускладнився. Фактично з квітня 2018 року прикордонна служба ФСБ РФ здійснює перевірки суден, що прямують до азовських портів. Ця ж процедура повторюється, коли на зворотньому шляху вони прямують через Керч-Єнікальський канал з Азовського моря у Чорне. Затримки судна за один тільки рейс досягають 15 діб.

Маріупольський порт також повідомив, що ніяких змін у роботі підприємства у зв'язку з недавнім затриманням Російською Федерацією трьох українських воєнних суден в Керченській протоці не відбувалось. Порт працював і працює у штатному режимі. При цьому звернули увагу, що з 25 листопада по 1 грудня через протоку не пройшло жодне торгове судно, що прямувало у Маріупольський порт чи із нього. Розблокування руху почалось 2 грудня. Тоді у порт нарешті прийшов т/х «YUNUS EMRE», який на вході в канал простояв рекордну кількість часу – 15 діб.

04.12.2018 біля причалів Маріупольського порту під розгрузкою знаходилося 7 суден, що прийшли після розблокування руху, 5 очікували огляду на вході в канал в напрямку Азовського моря, одне - в напрямку Чорного.

ДП «Маріупольський морський торговельний порт» входить в четвірку найбільших портів України і розташований на перетині всіх видів транспортних шляхів. Порт має сучасні термінали і комплекси, а його потужність дозволяють переробляти понад 17 млн. т вантажів на рік. Діяльність порту є однією з важливих складових економіки України. Тому ситуація з погіршенням показників перевалки і складнощі з якими стикаються судна на шляху до Маріуполя потребують негайного вирішення.