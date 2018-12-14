ДФС запустило онлайн-карту нелегальних АЗС

13 грудня відбулася прес-конференція Першого заступника Голови ДФС Сергія Білана та президента «Нафтогазової Асоціації України» Нелі Привалової на тему: «Детінізація ринку нафтопродуктів: кроки до прозорості та конкурентоздатності ринку. На заході був представлений новий інструмент боротьби з нелегальним ринком нафтопродуктів «Карта нелегальних АЗС».

Під час конференції перший заступник голови ДФС Сергій Білан повідомив, що більшість перевірених податковою міліцією у 2018 році АЗС/АГЗК, а саме 388 із 514, працювали з порушенням вимоги законодавства. Зокрема, реалізовували паливо без держреєстрації, необхідних дозвільних документів, сертифікатів якості, документів, що підтверджують законність походження палива, а також без реєстраторів розрахункових операцій.

Також за словами Сергія Білана в цьому році податковою міліцією та іншими підрозділами ДФС було вилучено приблизно 20 тис тон контрафактних нафтопродуктів. «Це не є компліментом підрозділам ДФС, це головним чином вказує на актуальність і важливість тих питань, які ставлять легальні виробники нафтопродуктів» - зазначив держслужбовець.

Дійсно, мережі легальних АЗС вже не раз вказують на відсутність чесних правил гри на ринку нафтопродуктів. «Нелегали» отримують більше клієнтів за рахунок дешевої ціни на пальне, яка можлива тільки при не сплаті податків.

Заступник голови ДФС також відмітив, що нелегальні АЗС здебільшого продають не якісне пальне, яке призводить до пошкодження автомобілів. Самі нелегальні заправки встановлюють без протипожежних та санітарних норм, тому вони несуть загрозу життю та здоров’ю громадян.

В свою чергу президент «Нафтогазової Асоціації України» Неля Привалова додала, що обсяг реалізації палива через нелегальні заправки в 2018 році перевищив 1,2 млн тон, а у 2019 прогнозується обсяг в 1,5 млн тон. Загалом тіньовий ринок складає 30-50% в залежності від регіону. За прогнозами втрати державного і місцевих бюджетів у 2018 році складатимуть близько 10 млрд грн. За оцінками експертів сукупний прибуток нелегальних АЗС в рік становить близько 80 млн доларів США.

«Для боротьби з нелегальним ринком необхідно вживати комплексні заходи. Нафтогазова Асоціація вже привернула увагу органів влади до цієї проблеми та запропонувала низку комплексних заходів, зокрема введення ліцензування для паливного ринку, модернізація СЕАРП та контроль фактичного обігу пального по країні», - додала пані Привалова.

Після доповідей була презентована «Карта нелегальних АЗС». Карта розміщена в мережі Інтернет за адресою https://perevirazs.info . На даний час на карті до перевірки позначено 797 місць торгівлі. Інформацію про такі місця НАУ отримала від свідомих громадян, що стурбовані розташуванням сумнівних точок торгівлі пальним біля своїх будинків, а також від ініціативних груп, до яких входять фахівці з досвідом роботи в роздрібній мережі заправок.

Карта містить розділ «Ознаки нелегальності», де наведені підказки споживачам як відрізнити нелегальну заправку від легальної. Також карта містить анкету, заповнивши яку, будь який громадянин може подати до перевірки заправку, яка має ознаки порушення законодавства, як то відмова видати чек, відсутність куточку споживача та засобів пожежогасіння.

У підсумку прес-конференції було констатовано, що проект НАУ «Карта нелегальних АЗС» - це суспільна ініціатива, покликана навести порядок на ринку нафтопродуктів з метою захисту інтересів держави, громадян та чесного бізнесу. Подібні проекти реалізовано в ряді європейських країн, для привернення уваги суспільства та ЗМІ до цієї соціально важливої проблеми, а також допомогти правоохоронним органам у виявленні незаконного бізнесу.