Компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона запустила свій корабель на висоту 83 кілометри. БІЗНЕС ділиться бізнес-принципами Бренсона



Virgin Galactic Річарда Бренсона вперше вийшов у четвер з випробувальним польотом, який може стати поворотним моментом у його довготривалій спробі створити нову індустрію космічного туризму. Останній тест космічного літака компанії взяв його на висоту більше 80 кілометрів - висоту, на якій починається космос, за даними американських військових і НАСА.



Незважаючи на те, що в кінці 2014 року під час випробувань даний апарат зазнав аварії, під час якого загинув один з пілотів, найбагатша людина Сполученого королівства оголосив про намір розвивати свої дослідження.



Ми вирішили поділитися з вами бізнес-принципами Бренсона з книги "Оголений бізнес".



Про пошук співробітників

Займіться пошуком людей з правильними установками - вони завжди десь поруч - і почніть з ними працювати. Потрібні вам люди - рідкість, але відшукати їх не так складно, як здається, тому давайте почнемо саме з пошуку таких людей. У всьому світі знайдеться величезна кількість придатних компанії Virgin співробітників. І я часто стикаюся з ними в барах, кафе, готелях, в невеликих фірмах, бібліотеках, поштових відділеннях, лікарнях, в порту на Карибах, і навіть в держустановах і на держпідприємствах. Потрібних нам людей можна зустріти в будь-якій країні. Вони зовсім поруч, потрібно тільки вміти їх розгледіти. Ці люди навіть і не підозрюють про те, що вони особливі. Якщо ви вже стоїте на чолі компанії або керуєте відділом з розвитку персоналу (ненавиджу це формулювання, я називаю його просто «людським відділом»), вам теж слід пошукати таких людей. Завдяки своєму характеру і своїми поглядам на життя ці люди отримують задоволення від роботи з іншими людьми. Вони уважні і життєрадісні. Вони позитивні, і з ними завжди приємно перебувати поруч. Я зовсім не хочу применшити їх професійні якості, але ж за ними нічого не можна сказати про характер людини. Мати кмітливість не менш важливо, ніж бути формально освіченим.

Я перебуваю у постійному пошуку талантів - не так легко знайти енергійних і повних ентузіазму співробітників з правильним ставленням до роботи. Ми шукаємо людей, здатних до професійного росту, і зазвичай дуже радіємо, коли можемо «навантажити» їх новими завданнями. А диплом може отримати кожен.



Про стосунки у компанії

В ідеальному трудовому колективі кожен повинен мати хоч найменше уявлення про те, чим живуть його колеги. Співробітники повинні мати можливість вільно говорити про свої проблеми. Завжди має бути місце для жарту. Атмосфера тотального контролю і формалізму дає лише пересічні результати. В цьому випадку вам будуть докучати лише дрібні проблеми, але ніхто не протягне вам руку допомоги.



Про підприємців

Підприємницька жилка - душа бізнесу. Суть підприємництва - не в капіталі, а в ідеях. Суть підприємництва полягає також в досягненні переваги, але не того, яке вимірюється в нагородах і оцінках інших людей, а в прагненні людини перевершити самого себе, в пошуку тих сфер, в яких можна реалізувати свій потенціал.







