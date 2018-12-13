Легальність новорічної ялинки можна перевірити онлайн

Перевірити легальність новорічної ялинки можна онлайн, – про це повідомляють в Комітеті деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації.

Щорічно напередодні Нового року в Україні заготовлять близько 500 тис. ялинок і це тільки офіційні дані Держлісагентсва, яке займається обліком та маркуванням новорічних красунь.

Починаючи з 2012 р. Держлісагентство, яке охоплює близько 70% лісгоспів, зобов'язане здійснювати маркування ялинок на основі Тимчасової інструкції з електронного обліку деревини. Інші лісгоспи, яких близько 30%, не зобов'язані це робити, тому легальність їхніх дерев важче перевірити.

Експерти ЄБА наголошують: незаконні вирубки новорічних ялинок несуть шкоду навколишньому середовищу та збитки для держави. Саме тому, вони рекомендують пересвідчитися, чи не купує споживач ялинку у браконьєра. І зробити це можна за допомогою спеціальних програмних рішень, які були розроблені для Держлісагентства однією з компаній-членів Комітету деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації. Це мобільний додаток Ялинка.info (доступний на Google Play) та веб-сайт yalynka.info.

У випадку ж, якщо ялинка не походить з лісгоспів Держлісагентства, можна попросити продавця ялинок показати документи.

Необхідно пам’ятати, що лісгоспи Держлісагентства вирощують новорічні дерева на спеціальних плантаціях та маркують спеціальними жовтими бирками або самоклейними етикетками, які містять індивідуальний номер для кожного дерева та відповідний йому штрих-код, що заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини. Тоді як браконьєри вирубують звичайні дерева, які могли б рости у лісах десятки років.

Для того, щоб онлайн перевірити законність походження ялинки, необхідно на сайті чи у мобільному додатку ввести номер з етикетки, що прикріплена до ялинки. У випадку, якщо така етикетка на дереві або ж інформація за номером в системі відсутня – ялинка може виявитися нелегальною. «Пам'ятайте, наявність маркування на ялинці – це гарантія того, що, по-перше, ялинка не походить з Чорнобильскої зони або інших зон екологічного лиха, і по-друге, що вона є легально вирощеною на спеціальній плантації», – зазначають в ЄБА.

В асоціації також нагадують, що зобов'язати усіх лісокористувачів вести електронний облік заготовленої деревини (а ялинки також входять у поняття «деревина») можна через прийняття проекту Постанови Кабміну «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження єдиної державної системи електронного обліку деревини». Робота з розробки та погодження відповідного рішення ведеться вже близько двох років, хоча бізнес неодноразово наголошував на важливості його прийняття. Прийняття даної Постанови дало би змогу ефективно контролювати продаж зокрема новорічних ялинок через обов'язкову наявність відповідного маркування.