Резолюція Європарламенту по «Північному потоку 2» не означає зупинення його будівництва

Про це говорить офіційний сайт Європарламенту.
Європарламентарі закликають скасувати його будівництво 433 голосами проти 105 проти.
Ключове питання, кого вони закликають і яка сила такого заклику? Резолюції Європарламентом є політичним, рекомендаційним документом, що не має загальнообов‘язкової юридичної сили.
Для того, щоб говорити про ймовірні юридичні наслідки на голосування має ставитися не політичний, а юридичний документ, при цьому він має бути поданий суб’єктом законодавчої ініціативи та пройти через розгляд як Європарламентом, так і Радою ЄС. На сьогодні Рада ЄС, яка складається з 28 національних міністрів – представників країн-членів, виступає за продовження будівництва.
У випадку, якщо одна із країн-членів ЄС вважатиме, що газопровід порушує вже чинні договори (наприклад, так званий «ІІІ енергопакет» ЄС) справа може розглядатися в Європейському суді.
Таким чином, на фоні однозначно позитивних сигналів Україні щодо виконання Угоди про асоціацію з ЄС, резолюція Європарламенту не означає зупинку, ба більше, навіть загрози зупинки будівництва газопроводу.