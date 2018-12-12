Нові факти в історії з тиском на ПрАТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»

Вчора, 11 грудня, до Президента України звернувся засновник Taryan Group (куди входить ПрАТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД») Артур Мхітарян , оскільки вважає, що його бізнес став жертвою «наїзду» з боку СБ України.

На наш запит ПрАТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» надали офіційні документи профільних відомств, які доводять, що забудовник не використовує землі культурно-історичного призначення. До того ж землі, про які йдеться, знаходяться на території колишнього заводу «Радар». Тому досудове розслідування СБУ щодо «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» відносно порушення закону про будівництво на землях історично-культурного призначення видається досить дивним.



Ми вже писали про ситуацію, яка склалася з ПрАТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД», в якій Міністерство культури під надуманими приводами не погоджує будівництво об’єкту, який зводиться на території колишнього заводу "РАДАР" і не відноситься до земель історико-культурного призначення.