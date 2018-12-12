Представники бізнес-асоціацій обговорили порядок денний від бізнесу

Метою зустрічі було формування Порядку денного, який об’єднає український бізнес напередодні президентських та парламентських виборів. Українську Бізнес Асоціацію представляв Володимир Чеповий. Напередодні круглого столу, Спілка українських підприємців (СУП) та Українська Рада Бізнесу (УРБ) за підтримки Представництва Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) погодили попередній перелік з 6 пунктів Порядку денного:
1. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал для всіх компаній
2. Зниження податкового навантаження на фонд оплати праці
3. Створення єдиного органу з розслідування економічних злочинів, ліквідація податкової міліції та інших економічних підрозділів правоохоронних органів
4. Запровадження безпаперових технологій: заборона державним органам вимагати інформацію, яка міститься у державних базах даних
5. Демонополізація ринків тепло- та енергопостачання, забезпечення рівності доступу учасників суміжних ринків до товарів та послуг природних монополій, зокрема електромереж та приватної тяги
6. Інституційна реформа перевіряючих та контролюючих органів: запровадження персональної відповідальності, ризик-орієнтованого підходу до перевірок, проведення відкритих конкурсів на керівні посади