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КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Середа, 12 грудня 2018 13:11

Представники бізнес-асоціацій обговорили порядок денний від бізнесу

Представники бізнес-асоціацій обговорили порядок денний від бізнесу

11 грудня в Inveria Flow Space у Києві відбувся круглий стіл “Національна адвокасі-кампанія бізнесу: голос українських підприємців”. 

 Метою зустрічі було формування Порядку денного, який об’єднає український бізнес напередодні президентських та парламентських виборів. Українську Бізнес Асоціацію представляв Володимир Чеповий. Напередодні круглого столу, Спілка українських підприємців (СУП) та Українська Рада Бізнесу (УРБ) за підтримки Представництва Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) погодили попередній перелік з 6 пунктів  Порядку денного:

 

1. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал для всіх компаній

2. Зниження податкового навантаження на фонд оплати праці

3. Створення єдиного органу з розслідування економічних злочинів, ліквідація податкової міліції та інших економічних підрозділів правоохоронних органів

4. Запровадження безпаперових технологій: заборона державним органам вимагати інформацію, яка міститься у державних базах даних

5. Демонополізація ринків тепло- та енергопостачання, забезпечення рівності доступу учасників суміжних ринків до товарів та послуг природних монополій, зокрема електромереж та приватної тяги

6. Інституційна реформа перевіряючих та контролюючих органів: запровадження персональної відповідальності, ризик-орієнтованого підходу до перевірок, проведення відкритих конкурсів на керівні посади

 
Учасники круглого столу підтримали Топ-6 ініціатив та висловили свої пропозиції щодо доповнення пріоритетів реформ. 
 
Організатори запрошують бізнес-асоціації та приватних підприємців долучитись до ініціативи на сайті
www.businessvoice.in.ua та надсилати власні ідеї до Порядку денного. Пропозиції приймаються до 10 січня, після чого усі бізнес-асоціації, які долучаться до кампанії, будуть запрошені на зустріч для складання фінального списку пропозицій Порядку денного бізнесу. 
 
У лютому Порядок денний буде презентовано на форумі, на який будуть запрошені кандидати у Президенти України для дебатів щодо їх бачення розвитку підприємництва. 
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Рубрика: Новини
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