Відсутність довідки з Мінкульту може спричинити обвал даху будівлі, яку зводить «Познякижилбуд»: СБУ

Учора, 11 грудня, засновник Taryan Group (куди входить ПрАТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД») Артур Мхітарян звернувся до Президента України, оскільки вважає, що його бізнес став жертвою «наїзду» з боку СБ України.

Суть наїзду, зі слів п.Мхітаряна полягає в тому, що Міністерство культури під надуманими приводами не погоджує будівництво об‘єкту, який зводиться на території бувшого заводу і не відноситься до земель історико-культурного призначення. При цьому чиновники відсилають до людей зі Служби безпеки, які готові вирішити питання за символічні 1 млн долл.

До чого тут СБУ і Міністерство культури? Будова справді знаходиться в центральній частині міста (вул. Іоанна Павла ІІ (Патріса Лумумби), 12), але до цього там буд ЗАВОД!

Мхітарян вважає, що це банальне вимагання хабаря.

Того ж дня пізно ввечері контррозвідка розмістила свій коментар у ФБ, в якому зазначила, що відомство здійснює досудове розслідування за заявою борців за історичну спадщину (мабуть, за завод??). Провадження ведеться за ознаками злочину, передбаченому ч.2 Стаття 364-1 “Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права» (що спричинило особливо тяжкі наслідки). Слідство констатує відсутність необхідних для будівництва дозвільних документів та порушення обмежень забудови. Іншими словами, забудовнику закидають, що він почав будівельні роботи без дозволів Мінкульту і завдав шкоди історичній спадщині.

Мабуть, під стінами бараків заводу раніше НКВС розстрілювало куркулів. Ми надіслали в Міністерство культури запит з цього приводу.

Формально, підслідність цієї справи визначена на підставі постанови прокурора Генеральної прокуратури України. В процесі розслідування слідчий направив на адресу ПрАТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» запит щодо надання копій документів (це такий сигнал про відкритість до переговорів), однак, Товариство повної та об’єктивної відповіді на запит не надало. Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів (обшук). Далі нас переконують, що відсутність довідки Мінкульту може спричинити наслідки подібні до, УВАГА (!!!), «обвалу крівлі спорткомплексу школи у місті Вишневому».

З цього приводу ми радимо забудовнику ініціювати проведення судово-психіатричної експертизи щодо адекватності розуміння причинно-наслідкових зв’язків нашою доблесною контррозвідкою.

Ми будемо тримати Вас в курсі деталей справі.