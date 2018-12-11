Реальний ВВП у 2019 році зросте на 3,1% - макроекономічний прогноз експертів у грудні 2018

Експерти очікують зростання ВВП на 3% у 2019 році, 3,1% у 2020 році та 3,9% у 2021 році. Загалом оцінки темпів зростання реального ВВП залишились незмінними у порівнянні з вересневим консенсус-прогнозом, повідомляє Мінекономрозвитку

Згідно з грудневим консенсус-прогнозом також очікується зростання споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) на рівні 10,1% у 2018 році, 8% – у 2019 році, 6,9% – у 2020 році і 6% – у 2021 році.

Найбільш значущими внутрішніми ризиками для вітчизняної економіки, які були запропоновані експертам для розгляду та оцінки, є наступні: збереження низької кредитної активності комерційних банків; значне підвищення тарифів на газ для населення; загострення ситуації з трудовою діяльністю (фактор посилення трудової міграції та біженців); посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку.

Серед зовнішніх ризиків найбільш значущими упродовж 2018-2021 років, як і у попередніх опитуваннях, залишилися наступні: посилення гібридних загроз національній безпеці України, дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу, звуження зовнішніх ринків збуту через високу конкуренцію, посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку, збереження низької кредитної активності комерційних банків, значне підвищення тарифів на газ для населення.

На думку експертів, для досягнення стійкого економічного розвитку України наразі необхідним є перехід у довгостроковій перспективі до інвестиційної моделі розвитку економіки, що дозволить мати стійке високе зростання на рівні 6-7% з урахуванням якісних структурних зрушень. Даний напрям відповідає Цілям сталого розвитку, які Україна взяла на себе зобов’язання імплементувати.

У дискусії брали участь представники Мінекономрозвитку, Мінфіну, НБУ, Держстату, Представництва МВФ в Україні, Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, ДННУ «Академія фінансового управління», ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Інституту еволюційної економіки, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Федерації профспілок України, UNIDO та ЮНІСЕФ в Україні.