Робота в агробізнесі – міфи та реальність

Агро-галузь - №1 за вкладом в ВВП України, це галузь – один із лідерів за експортною виручкою, в індустрії задіяно сотні тисяч спеціалістів. Ми працюємо на землі, а від якості нашої роботи залежить продовольча безпека країни і добробут її громадян. Важливість агро-галузі важко переоцінити. Разом із тим, як HR Директор компанії-лідера агро-індустрії Групи компаній Ukrlandfarming, я хочу спростувати міфи щодо роботи в цьому ринку, з якими ми стикаємось щодня

Міф 1. Агро-компаніями керують слабкі менеджери

Правда: Агро-ринок зростає щороку приблизно на 25%, біля 80% придатних земель обробляються, тільки в Ukrlandfarming задіяно біля 30 тисяч співробітників. Управляти такими масштабами і зростати на чверть щороку можливо тільки за умови ефективного менеджменту.

Наша практика. Завдяки «Школі лідерства» кожен працівник може «прокачати» свої здібності. ДНК лідера в агро - це симбіоз природніх сильних сторін, практикування цінностей та розвиток особистості. Від роботи менеджерів залежить добробут мільйонів людей – і в Україні і в світі, вони беруть участь в реалізації глобальних змін. Це не тільки накладає відповідальність, а й надихає розвиватись і йти в ногу із світовими тенденціями.

Міф 2. Працювати на землі – це не сучасно

Правда: Агро-ринок в Україні – це сприятливі природні умови, виграшне розташування країни на світовій карті агробізнесу, розвинені інфраструктура та сектор машинобудування. Сусідство з провідними світовими ринками-споживачами в ЄС і на Близькому Сході робить цей ринок дуже затребуваним. Разом із тим – попит на продукцію у світовому масштабі та високі вимоги до її якості мотивують аграріїв застосовувати найбільш передові технології.

Наша практика: Застосування іновацій стало звичайною практикою для “Укрлендфармінг”. Точне землеробство, системи контролю, сучасна техніка – наші переваги. Приміром, елеватори побудовані на обладнанні світових виробників, які поставляють його в США та Європу. Ми оновлюємо технології, привносимо міжнародний досвід і навчаємо наших співробітників сучасним підходам. Працювати на землі – це не тільки сучасно, а й престижно. Якість вироблених нами продуктів харчування визнана на міжнародному рівні. Це свідчення правильності застосування сучасних технологій, іновацій і розвитку агро-бізнесу.

Міф 3. Робота в агро-секторі – це робота в селі, а звідти всі хочуть втекти

Правда: Сучасне українське село розвивається. І нехай не всі 100% молоді повертаються у село після навчання, проте агро-ринок докладає всіх зусиль, щоб зробити роботу в селі привабливою.

Наша практика: В українців є історична схильність до роботи на землі. Як соціально-відповідальна компанія, ми вкладаємо десятки мільйонів гривень в проекти для підвищення рівня життя людей на територіях присутності – а це більше 600 міст і сіл в 22 областях України. Ми будуємо дороги, системи освітлення, водопроводи, ремонтуємо школи, садки та лікарні. А щоб привабити в галузь молодь, залучаємо їх в світ аграрних професій ще із шкільної парти. В рамках проекту «Маленький фермер УЛФ» учні 1-4 класів сільських шкіл відвідують наші поля та ферми, знайомляться із технікою та професіями. І за нашими підрахунками, сьогодні попит на роботу в агро-холдингах в селах значно зріс. А за 5-10 років працювати у селі, забезпечувати добробут родин і мати комфортне життя стане ще значно простіше.

Міф 4. Бази знань після вузу цілком достатньо для кар'єри в агросекторі

Правда: Світ змінюється дуже швидко. Середня тривалість життя технологій – рік. І це релевантно не тільки для агро, а й для всіх галузей, де застосовуються технології. Приміром, точне землеробство як наука ще наразі остаточно не сформувалась, але аграрії активно вже її використовують, розвивають і діляться своїми здобутками на конференціях. Тому, щоб бути затребуваним в агро, потрібно слідкувати за трендами і вчитись новому. Картинка із трударем із плугом у полі давно відійшла в історію. Прийшов час широкозахватних комбайнів, дронів і тракторів із автопілотами.

Наша практика: Нам інколи закидають, що точне землеробство і сучасна техніка скоро витіснять людей і в селах не буде для них роботи. Це не так. Одні професії замінюють інші. Але правда в тому, що малокваліфікована праця справді стає все менш затребуваною. Ми навчаємо водіїв працювати на комбайнах, які обладнані GPS і системами “свій-чужий”. Ми навчаємо агрономів правильно планувати сівозміни з урахуванням попиту на різні зернові культури. Ми навчаємо для того, щоб в результаті отримати не тільки високі врожаї зерна, надої молока, кількість яєць, а й щоб потурбуватись про ресурси: землю, тварин і середовище. І вчимо всьому цьому не тільки у щоденній роботі, а у “Корпоративному університеті”, у власній електронній бібліотеці і завдяки зовнішнім програмам. Для кар’єри в агросекторі крім диплому потрібні любов до людей, до землі, завзяття і прагнення до постійного саморозвитку. І саме агро-галузь все ще залишається “майданчиком можливостей” для тих, хто хоче змінювати світ і майбутнє.