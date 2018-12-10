Після введення воєнного стану в України кількість грошових переказів збільшилася

Після введення воєнного стану в десяти областях України кількість грошових переказів збільшилася на 87%

Глобальний онлайн сервіс грошових переказів TransferGo зафіксував значне зростання транзакцій в Україну в перші дні після введення воєнного стану в десяти областях України.

Так, наприклад, напередодні введення воєнного стану, 25 листопада, кількість перекладів з Європи в Україну збільшилася на 20%. А до кінця дня 26 листопада кількість транзакцій в Україні збільшилася на 87%. Загальна сума переказів в листопаді в Україні склала понад 10 млн євро.

"Ми пояснюємо високу активність українських користувачів 25 і 26 листопада їх бажанням підтримати своїх близьких в Україні", - відзначає Анастасія Фоменко, Менеджер з розвитку бізнесу TransferGo в Україні. "Всі переклади були успішно доставлені в термін, і ми вдячні нашому партнеру ПриватБанку за ефективну роботу".

Згідно з даними TransferGo, динаміка грошових переказів в Україну стабілізувалася вже 27 листопада. На даний момент користувачі відправляють гроші в Україну в стандартному режимі.