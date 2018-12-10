1920х200 brand 45

КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Понеділок, 10 грудня 2018 16:24

Після введення воєнного стану в України кількість грошових переказів збільшилася

Після введення воєнного стану в України кількість грошових переказів збільшилася

Після введення воєнного стану в десяти областях України кількість грошових переказів збільшилася на 87% 

 

Глобальний онлайн сервіс грошових переказів TransferGo зафіксував значне зростання транзакцій в Україну в перші дні після введення воєнного стану в десяти областях України.

Так, наприклад, напередодні введення воєнного стану, 25 листопада, кількість перекладів з Європи в Україну збільшилася на 20%. А до кінця дня 26 листопада кількість транзакцій в Україні збільшилася на 87%. Загальна сума переказів в листопаді в Україні склала понад 10 млн євро.

"Ми пояснюємо високу активність українських користувачів 25 і 26 листопада їх бажанням підтримати своїх близьких в Україні", - відзначає Анастасія Фоменко, Менеджер з розвитку бізнесу TransferGo в Україні. "Всі переклади були успішно доставлені в термін, і ми вдячні нашому партнеру ПриватБанку за ефективну роботу".

Згідно з даними TransferGo, динаміка грошових переказів в Україну стабілізувалася вже 27 листопада. На даний момент користувачі відправляють гроші в Україну в стандартному режимі.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 96 раз
Рубрика: Новини
Другие материалы в этой категории: « «Укрбуд» прогнозує подальше зростання собівартості будівництва житла
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

Business 1332

автомобільна інтернет торгівля
Gulfood
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.