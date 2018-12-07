«Укрбуд» прогнозує подальше зростання собівартості будівництва житла

Що стосується цінових прогнозів на умовний квадратний метр житла в столиці на 2019 р., то, за словами Олега Майбороди, ймовірне подорожчання складатиме 10-15%. Однак, топ-менеджер компанії уточнив, що ціни на житло преміум-класу в унікальній локації (Поділ, Хрещатик) залишатимуться на достатньо високому рівні. А от в сегменті забудов комфорт- та економкласу спостерігатиметься дуже висока конкуренція, в якій бере участь навіть передмістя Києва.

Водночас, маржинальність забудовників залежатиме від їхніх бізнес-стратегій. До прикладу, якщо у забудовника один унікальний проект у хорошому місці, то він може тримати достатньо високі ціни на своє житло. Якщо ж у компанії-забудовника багато різноманітних проектів, то для нього важливий стабільний фінансовий потік. За рахунок достатньо швидких продажів та обороту коштів він забезпечує прибутковість бізнесу, але не може собі дозволити високу рентабельність.

На думку пана Майбороди, оновлення ДБН призведе до зменшення рівня рентабельності забудовників. Адже, вони фактично унеможливлюють «точкову» забудову, обмежують висотність та щільність міського простору. «За новими ДБН неможливо будувати об’єкти без відповідної соціальної інфраструктури, якої зараз дуже не вистачає в Києві. Також вони зобов’язують підвищувати рівень енергоефективності нового житла, – говорить Олег Майборода. – Відповідно, все це ляже додатковими затратами в собівартості будівництва законослухняних гравців».

В цілому, пан Майборода позитивно оцінив зміни в ДБН, зазначивши, що розробники використали кращі напрацювання та досвід розвинутих країн.