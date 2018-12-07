ПАТ «Фармак» подвоїв потужність таблеткового виробництва, інвестувавши EUR20 млн.

Запуск нової дільниці з випуску твердих лікарських форм подвоїть річну виробничу потужність, яка сягне 3 млрд одиниць на рік. Також завдяки збільшенню виробництва створено майже 100 нових робочих місць.

На новій виробничій дільниці ПАТ «Фармак» встановлено обладнання від провідних європейських брендів Glatt, IMA, Marchesini та ін., яке забезпечує весь технологічний цикл виробництва таблеток – від приймання та обробки вихідної сировини до отримання кінцевих дозованих форм. Усього за 2019 рік на нову дільницю ТЛФ-2 заплановано перенести й освоїти приблизно 30 продуктів.

"Наша держава потребує інвестицій для росту економіки, які сприятимуть розвитку виробництва та зміцненню позицій України на міжнародній арені. І зараз, коли йде війна на сході України, ці інвестиції потрібні особливо сильно. Ми добре розуміємо це. І тому попри те, що вектор нашого розвитку – Європа, країни Азії та США, серце нашого бізнесу завжди буде в Україні", – зазначила Філя Жебровська, Голова наглядової ради ПАТ «Фармак».

Зазначимо, що "Фармак" сьогодні – єдина фармацевтична компанія, яка увійшла до сотні найбільших платників податків країни. Сума сплачених податків за 9 місяці 2018 року становить 506 млн грн. Компанія збільшила заробітну плату своїм працівникам у середньому на 15%.

"Завдяки новому виробництву, яке збільшить нашу потужність і зробить якісні ліки "Фармак" доступними більшій кількості людей як в Україні, так і в усьому світі, з’являться додаткові робочі місця. Це означає, що більше родин в Україні будуть впевнені в завтрашньому дні, отримуючи стабільну та гідну оплату праці. Ми ведемо бізнес чесно та прозоро і віримо в те, що такий підхід зробить нашу країну незалежною, сильною й вільною. А людей – щасливими", - каже Філя Жебровська.

У межах проекту Компанію консультували європейські експерти, які мають багатий практичний досвід в організації подібних GMP-виробництв, починаючи від етапу проектування й оцінювання концептуальних рішень. Відкриття виробничої дільниці наближає ПАТ «Фармак» до стратегічної мети – збільшення експорту до 40% до 2023 р.

"Серед найбільш важливих пріоритетів Уряду – створення комфортних умов для роботи бізнесу в Україні тому відкриття нових виробничих потужностей свідчить про результативність наших зусиль у цьому напрямку. Тим більше, що це українська компанія, яка давно працює на ринку нашої країни. Крім того важливо, що лікарські засоби «Фармаку» беруть участь у програмі «Доступні ліки», яку ініціював український Уряд. У 2019 році програма продовжить забезпечувати доступними ліками громадян України і на це Уряд заклав у бюджет 1 млрд гривень", - підкреслив Степан Кубів, Перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі України.

Довідка:

У портфелі ПАТ «Фармак» 220 продуктових досьє. Щорічно компанія виводить на ринок до 20 нових препаратів. Продукція ПАТ «Фармак» експортується до 20 країн світу. На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, що відповідають вимогам GMP. За результатами 2017 року ПАТ «Фармак» став лідером у постачанні лікарських засобів в Україні за програмою «Доступні ліки». З 23 молекул, на які розповсюджується програма, 8 є в портфелі «Фармак». Це 26 готових лікарських засобів, з яких 7 відшкодовуються повністю, 19 – частково.

У компанії працюють більш ніж 2500 осіб.