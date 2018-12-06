В Києві відбувся Антирейдерський форум «Бізнес проти знищення держави»

5 грудня в готелі Ramada Еncore відбувся Антирейдерський форум «Бізнес проти знищення держави». Організаторами виступила ГО «Бізнес-Варта» разом з Всеукраїнською аграрною радою та ГО «Телеком Клуб». Метою форуму було зібрати представників влади, підприємців, юристів і журналістів, щоб допомогти віднайти механізми порятунку українського бізнесу від рейдерства та інших злочинних проявів.

На початку форуму голова ради ГО «Бізнес-Варта», народний депутат Іван Мірошніченко навів статистику рейдерських захоплень, що продемонструвала невдалу роботу правоохоронних органів. Наприклад, за даними МВС, 2016 р. зі 1396 справ про самозахоплення земельних ділянок лише 20 було передано до суду. Тобто понад 98% справ «помирають» на стадії розслідування поліцією або нескінченно затягуються. За інформацією Генеральної прокуратури, торік було зафіксовано 414 випадків рейдерства, за півтора року (січень 2017 р. — червень 2018 р.) — 539 випадків. За даними Міністерства юстиції, впродовж серпня — грудня 2017 р. до антирейдерських штабів надійшло майже 500 звернень по всій Україні. Причому чиновники лише у 136 випадках знайшли ознаки рейдерства.

На підтвердження слів пана Мірошніченка голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун розповів про стан справ в аграрній галузі, яка чи не найбільше страждає від рейдерства, хоча створює 17% ВВП України та приносить 40% валютної виручки. Аграріям доводиться самим себе захищати, навіть створювати загони спецпризначенців, які давали б відкоша злочинцям. Хоча цим мали б займатися правоохоронні органи.

Претензії до правоохоронців лунали й у виступі директора компанії Risoil S.A. Шоти Хаджишвілі. Фактично, за його словами, через тиск з боку держави бізнес не може і не хоче розвиватися. Це стосується й корупції, й силового та податкового тиску. Директор компанії вважає, що зміни вкрай потрібні. Без них бізнес не лише не можемо розвиватися, а й загубить те, що ще залишилося.

Народний депутат, бізнес-омбудсмен «Бізнес-Варти» Сергій Лабазюк підкреслив, що необхідно домогтись, щоб ті, хто вже був задіяний у рейдерських захопленнях, від злочинців-«тітушок» до державних реєстраторів та корумпованих чиновників, обов’язково понесли покарання. Адже саме безкарність є однією з причин, через які рейдерство розвивається і модифікується.

Також в ході першої панельної дискусії адвокати Андрій Наход та Дмитро Моргун розповіли про конкретні випадки рейдерських захоплень. Йшлося про Братський маслопресовий завод та Хорольский молококонсервний комбінат дитячих продуктів. В обох випадках застосовувалася класична рейдерська практика: підробки документів, ініціювання банкрутства та захоплення підприємства «тітушками». Так, на Братському заводі у захопленні брали участь працівники поліції на чолі з заступником начальника місцевого райвідділу, що засвідчило відео, продемонстроване учасникам форуму.

Під час заходу народні депутати та журналісти називали конкретні прізвища людей, пов’язаних із захопленнями. Наприклад, журналіст Тетяна Мартинюк звернула увагу, що в рейдерських захопленнях часто фігурує охоронна фірма «Борисфен», сформована з колишніх бійців батальйону «Дніпро-1», яку пов’язують з депутатом від «Народного фронту» Юрієм Березою.

Також деякі учасники форуму вважають причетними до рейдерських схем міністра юстиції Павла Петренка, народних депутатів Віталія Хомутинника та Сергія Пашинського. Фактично журналісти, адвокати та самі підприємці, використовуючи відкриті джерела, провели власні розслідування, які виглядають більш повними, ніж розслідування правоохоронців.

Вислухавши всі факти першої дискусії радник міністра внутрішніх справ, народний депутат Антон Геращенко підсумував: «У регіонах діють спаяні злочинні угрупування, до яких входять правоохоронці різних рівнів, прокурори під прикриттям народних депутатів, для яких навіть накази Генерального прокурора не є обов’язковими для виконання».

У другій панельній дискусії слово отримали представники українського нотаріату. Зокрема, Ольга Оніщук, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату Мін’юсту, зазначила, що внаслідок невдалих реформ право бути суб’єктом державної реєстрації отримали некваліфіковані особи. Це призвело до збільшення кількості рейдерських захоплень. Так, 90% рейдерських інцидентів відбувається за участі комунальних підприємств та їхніх філій. Також неефективною є реформа, що передбачає обов’язкове нотаріальне засвідчення зміни власників підприємства. Оскільки, за словами пані Оніщук, підписи та печатки нотаріусів підробляють на кожному кутку.

Шокуючою для гостей форуму стала інформація Наталії Козаєвої, голови Комісії з питань запобігання та протидії кіберзлочинності Нотаріальної палати України. З’ясувалося, що реєстратори в Україні працюють на застарілих операційних системах, які вже давно не оновлюються. На комп’ютерах нотаріусів-реєстраторів навіть нема надійних антивірусних програм. Нотаріуси постійно отримують електронні листи зі шкідливі програмами, що відкривають хакерам доступ до реєстру. А потім нотаріус з подивом дізнається, що він, наприклад, перереєстрував 120 га землі. За це нотаріуса позбавляють доступу до реєстру чи навіть можуть заборонити займатися нотаріальною практикою. Хоча ніяких злочинних дій де-факто він не вчиняв.

Під час форуму було відкрито громадську приймальню, де фахові юристи розглядатимуть справи учасників, щоб «Бізнес-Варта» могла активно надавати допомогу в кожній ситуації. Гості неодноразово висловлювали побажання більш ніколи не збиратися з такої нагоди. Але наведені цифри, історії та докази свідчать про серйозний масштаб рейдерства в країні. Тому бізнесу треба ще багато зробити задля перемоги у війні з рейдерством.