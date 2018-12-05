Ресурс для збільшення пенсій - боротьба з тіньовою економікою, - Андрій Рева

Тепер керівники підприємств заплатять ЄСВ на виплату пенсій не з мінімальної зарплати, а з подвійної ставки, їм кожному в місяць потрібно буде доплатити пенсіонерам 1000 гривень.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів, що єдине природнє джерело надходжень для проведення виплат пенсій - це сплата єдиного соціального внеску власниками підприємств за своїх працівників. Зумовлене це рішення небажанням "тіньовиків" сплачувати податки та забезпечувати законні права працівників.



"Коли ми говоримо про те, що потрібно робити для отримання ресурсу на збільшення пенсій, то ці ресурси є - це тіньова економіка, " - зазначає Андрій Рева

Тепер керівники підприємств заплатять ЄСВ на виплату пенсій не з мінімальної зарплати, а з подвійної ставки, їм кожному в місяць потрібно буде доплатити пенсіонерам 1000 гривень. "Персонал 75-ти відсотків приватних підприємств отримує заробітну плату 3723 гривні, а 84 тисячі керівників приватних підприємств декларують зарплати на рівні 3723 гривні. Із 22 мільйонів працездатного населення ЄСВ сплачують 12 мільйонів, а офіційно працюють 16... Але спробуйте прийти з перевіркою на підприємство, і одразу почуєте "бізнес душать". Ми запропонували, щоби ці 84 тисячі керівників підприємств заплатили ЄСВ на виплату пенсій не з мінімальної зарплати, а з подвійної ставки, їм кожному в місяць потрібно буде доплатити пенсіонерам 1000 гривень, але що ми чуємо?- "в тінь підемо, це аморально". Я вважаю, що аморально це пенсія півтори тисячі гривень. І, якщо ми хочемо чесно дивитися в очі людям, які сьогодні отримують мізерні пенсії, то маємо зробити все для боротьби зі схемами ухилення від сплати ЄСВ", - наголосив Міністр.